Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности Западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности России , заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

"Западное стратегическое направление остаётся наиболее угрожаемым для военной безопасности РФ", - сказал он на заседании коллеги Минобороны РФ.

Шойгу отметил, что в целях нейтрализации угроз в Западном военном округе в 2020 году запланированы 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения.