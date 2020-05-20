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2020-05-20T16:04
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Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
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РИА Новости

Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России

16:04 20.05.2020
14508
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Западное стратегическое направление остаётся наиболее угрожаемым для военной безопасности РФ", - сказал он на заседании коллеги Минобороны РФ.
Шойгу отметил, что в целях нейтрализации угроз в Западном военном округе в 2020 году запланированы 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения.
"До конца года в округ поступит около 2000 единиц новой и модернизированной техники, в результате её доля превысит 65%", - добавил министр.
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РоссияСергей ШойгуБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
главная угроза - это пятая колонна...страны всегда разваливают скакуны на майданах
20 мая, 16:45
О Ольга Занкова
3410022
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