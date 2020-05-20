Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Западное стратегическое направление остаётся наиболее угрожаемым для военной безопасности РФ", - сказал он на заседании коллеги Минобороны РФ.
Шойгу отметил, что в целях нейтрализации угроз в Западном военном округе в 2020 году запланированы 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения.
"До конца года в округ поступит около 2000 единиц новой и модернизированной техники, в результате её доля превысит 65%", - добавил министр.