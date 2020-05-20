Путин поручил проработать возможность поставок рыбы из ДФО по Севморпути

"Мы заметили, что задержки во Владивостоке в пик путины являются одним из факторов отказа промышленных компаний от поставок на внутренний рынок. И решением, на наш взгляд, может быть более активное использование Северного морского пути для доставки рыбы в центральные районы России", - сказал глава Камчатки.