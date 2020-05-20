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2020-05-20T15:58
https://ria.ru/20200520/1571738966.html
Путин поручил проработать возможность поставок рыбы из ДФО по Севморпути
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РИА Новости

Путин поручил проработать возможность поставок рыбы из ДФО по Севморпути

15:57 20.05.2020 (обновлено: 15:58 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил проработать возможность поставок камчатской рыбы по Северному морскому пути в центральные регионы страны.
На совещании по сельскому хозяйству губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в период больших подходов лососевой рыбы кратно возрастает нагрузка холодильных мощностей во Владивостоке, из-за этого увеличивается время выгрузки и обработки грузов. Солодов отметил, что с июня по сентябрь наблюдается серьезный дефицит холодильных мощностей для складирования рыбной продукции во Владивостоке, что повышает стоимость доставки.
"Мы заметили, что задержки во Владивостоке в пик путины являются одним из факторов отказа промышленных компаний от поставок на внутренний рынок. И решением, на наш взгляд, может быть более активное использование Северного морского пути для доставки рыбы в центральные районы России", - сказал глава Камчатки.
Президент спросил, какого мнения по данному вопросу придерживается гендиректор Росатома Алексей Лихачев. "Мы абсолютно поддерживаем то, что сказал Владимир Солодов. Вчера я с ним беседовал, и его коллеги с моими", - сказал Лихачев.
По его словам, есть три пути решения данной задачи. "Те масштабы, о которых говорит глава Камчатки, мы можем решить даже своими мощностями. Мощностями нашего атомного лихтеровоза "Северный морской путь" - это ледокол морского класса, но способный перевозить грузы… Поэтому два-три, до четырех рейсов в год мы можем сделать сами. Мы понимаем экономическую фабулу этой работы, понимаем, сколько рыбники потянут в цене. Первый экспериментальный проплыв в прошлом году как раз от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга мы уже сделали. Он устроил все стороны. Кроме этого, мы готовы и другие инструменты предложить. Что для нас важно и с чем бы мы хотели обратиться к нашим рыболовам. Нам важна плановость и консолидация рыбного ресурса", - сказал Лихачев.
Президент предложил проработать эту идею. "Давайте проработаем. Там нужно не только ваше участие, но и участие главы РЖД. Все равно обслуживание в портах должно быть соответствующе налажено", - сказал Путин.
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Владимир СолодовАлексей ЛихачевРЖДГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинВладивостокКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийЭкономика
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