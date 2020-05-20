Путин оценил ситуацию со сбытом продукции фермерских хозяйств

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин попросил Минпромторг Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств.

"Отдельно хочу сказать про сбыт продукции фермерских хозяйств. Повторю, нужно, безусловно, поддержать деловую инициативу на селе, рачительных, предприимчивых людей, которые умеют и любят работать на земле, создают новые рабочие места", - сказал президент в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Путин отметил очевидность того, что фермерам сложно "пробиться в торговые сети". "Мы годами об этом говорим. И на создание своих площадок для продажи продукции не хватает ресурсов - их просто не хватает. И без того, что называется, каждая копейка у них на счету. Я прошу Минпромторг, Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов", - заключил глава государства, отметив, что того содействия, которое оказывается сейчас властями, недостаточно.

Отдельно Путин обратился к руководителям регионов. "Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли. Сказали, да, мы это делаем. Мало. Ярмарок, других торговых пространств должно быть больше, должно быть больше пространств, куда можно приехать и продать свою продукцию", - отметил президент.