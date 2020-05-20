Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что смертность среди пациентов с COVID-19 в мае может быть больше, чем в апреле. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.

"Врачи борются за жизнь каждого человека. Это означает, что тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях две-три недели, и вот этот накапливающийся объем, конечно, создает большую нагрузку на систему здравоохранения, а с другой стороны — он генерирует высокую смертность в Москве", — пояснил мэр.

По его словам, уровень госпитализации в столице снижается, но все же составляет около тысячи человек в день.

"Мы волну апрельскую и начала мая видим сегодня уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации. Это естественный процесс", — добавил Собянин.

Он отметил, что количество поступающих в столичные больницы вышло на уровень месячной давности — примерно такие же, как сегодня, цифры были 20 апреля. При этом Москва по-прежнему остается на высокой стадии заболеваемости COVID-19.

"Жесткие, но правильные меры"

Режим обязательной самоизоляции продлен в Москве до 31 мая, но первые шаги по возвращению к обычной жизни уже делаются: в столице, в частности, заработали промышленные предприятия и стройки, со следующей недели начнут работу МФЦ.

При этом все предприятия обязаны соблюдать строгие санитарно-гигиенические нормы, в противном случае им грозит штраф.

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"За последнее время мы оштрафовали около 300 предприятий торговли, промышленности, строительства за несоблюдение соответствующего режима, около полутора десятков предприятий были просто закрыты по требованию Роспотребнадзора , по их предписанию", — сказал Собянин.

Он считает, что эти жесткие, но правильные меры позволили добиться соблюдения требований, которые предъявляют власти города.

Жителей Москвы городские власти обязали носить в общественных местах маски и перчатки. Прежде всего речь идет о транспорте и магазинах.

"Добились за последнюю неделю того, что 95-98 процентов в метро соблюдают этот режим, 93 процента соблюдают это в торговле. И это хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы и они сами защитили себя, и окружающих. И надо продолжать этот контроль", — сказал Собянин.

Что дальше

Собянин также отметил, что намерен провести заседание по возможности открытия медицинских учреждений для приема плановых пациентов.

"Это критичная вещь, потому что мы уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию. Это рано или поздно аукнется всем, и в первую очередь — гражданам", — сказал он.

Тем не менее, по словам мэра, столице еще долго придется жить в условиях ограничений. Об этом Собянин говорил накануне в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми. Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, она не надумана. Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением — и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно. Ситуация не так проста и далека еще от идеальной", — предупредил он.

Поэтому, добавил Собянин, такие послабления, как, например, прогулки, в городе разрешат только тогда, когда число заболеваний и смертей существенно снизится.

"Когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может, и еще меньше", — заключил мэр.

За последние сутки в Москве выявили 2699 новых случаев коронавируса — впервые с начала эпидемии этот показатель оказался меньше, чем число выписанных из больниц (5440). Общее число инфицированных превысило 152 тысячи, 1726 человек умерли.

Всего в России насчитывается более 300 тысяч случаев COVID-19, число жертв достигло 2972. Вылечились за все время свыше 85 тысяч человек.