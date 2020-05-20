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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:54
https://ria.ru/20200520/1571738819.html
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

15:59 20.05.2020 (обновлено: 16:54 20.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что смертность среди пациентов с COVID-19 в мае может быть больше, чем в апреле. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.
"Врачи борются за жизнь каждого человека. Это означает, что тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях две-три недели, и вот этот накапливающийся объем, конечно, создает большую нагрузку на систему здравоохранения, а с другой стороны — он генерирует высокую смертность в Москве", — пояснил мэр.
По его словам, уровень госпитализации в столице снижается, но все же составляет около тысячи человек в день.
"Мы волну апрельскую и начала мая видим сегодня уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации. Это естественный процесс", — добавил Собянин.
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Он отметил, что количество поступающих в столичные больницы вышло на уровень месячной давности — примерно такие же, как сегодня, цифры были 20 апреля. При этом Москва по-прежнему остается на высокой стадии заболеваемости COVID-19.

"Жесткие, но правильные меры"

Режим обязательной самоизоляции продлен в Москве до 31 мая, но первые шаги по возвращению к обычной жизни уже делаются: в столице, в частности, заработали промышленные предприятия и стройки, со следующей недели начнут работу МФЦ.
При этом все предприятия обязаны соблюдать строгие санитарно-гигиенические нормы, в противном случае им грозит штраф.
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"За последнее время мы оштрафовали около 300 предприятий торговли, промышленности, строительства за несоблюдение соответствующего режима, около полутора десятков предприятий были просто закрыты по требованию Роспотребнадзора, по их предписанию", — сказал Собянин.
Он считает, что эти жесткие, но правильные меры позволили добиться соблюдения требований, которые предъявляют власти города.
Жителей Москвы городские власти обязали носить в общественных местах маски и перчатки. Прежде всего речь идет о транспорте и магазинах.
"Добились за последнюю неделю того, что 95-98 процентов в метро соблюдают этот режим, 93 процента соблюдают это в торговле. И это хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы и они сами защитили себя, и окружающих. И надо продолжать этот контроль", — сказал Собянин.
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Что дальше

Собянин также отметил, что намерен провести заседание по возможности открытия медицинских учреждений для приема плановых пациентов.
"Это критичная вещь, потому что мы уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию. Это рано или поздно аукнется всем, и в первую очередь — гражданам", — сказал он.
Тем не менее, по словам мэра, столице еще долго придется жить в условиях ограничений. Об этом Собянин говорил накануне в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми. Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, она не надумана. Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением — и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно. Ситуация не так проста и далека еще от идеальной", — предупредил он.
Поэтому, добавил Собянин, такие послабления, как, например, прогулки, в городе разрешат только тогда, когда число заболеваний и смертей существенно снизится.
"Когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может, и еще меньше", — заключил мэр.
За последние сутки в Москве выявили 2699 новых случаев коронавируса — впервые с начала эпидемии этот показатель оказался меньше, чем число выписанных из больниц (5440). Общее число инфицированных превысило 152 тысячи, 1726 человек умерли.
Всего в России насчитывается более 300 тысяч случаев COVID-19, число жертв достигло 2972. Вылечились за все время свыше 85 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
"Тут главное — выдержать": эффект от самоизоляции в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

Прохожий у храма Ильи Пророка в Черкизове в Москве во время режима самоизоляции жителей
1 из 12

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

Девушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве
2 из 12

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

Молодые люди в защитных масках на Комсомольской площади в Москве
3 из 12

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

Пассажиры в защитных масках в салоне трамвая во время режима самоизоляции жителей
4 из 12

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Вид на Живописный мост в Москве
5 из 12

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

Курьер по доставке еды сервиса Яндекс.Еда на улице в Москве
6 из 12

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Подросток в защитной маске на спортивной площадке в одном из московских дворов во время режима самоизоляции жителей
7 из 12

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

Люди гуляют в парке в районе Жулебино в Москве
8 из 12

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

Сотрудники полиции в Александровском саду
9 из 12

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
10 из 12

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

Редкие прохожие на Большой Черкизовской улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
11 из 12

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

Женщина под зонтом на улице Москвы
12 из 12

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 12

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 12

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
6 из 12

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
12 из 12

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Все ведется к тому что бы этот балаган продолжался до бесконечности,а лучше навсегда!
20 мая, 16:17
Gedeon Prime
53003116
В соседней новости беспрецедентный рост выздоровевших за сутки. Вы там уже договоритесь, какими макарошками сегодня будете кормить :)
20 мая, 16:44
Vasily Khazbulatov
4481019
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