Путин согласился докапитализировать Росагролизинг из бюджета

"Отдельно хотел бы сказать про лизинг сельхозтехники. Как мы сегодня услышали, с апреля Росагролизинг установил специальные, более льготные условия по этому инструменту с пониженной ставкой и отложенными платежами, чтобы стимулировать обновление парка агропредприятий, хозяйств", - уточнил президент.