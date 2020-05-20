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2020-05-20T15:59
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Путин согласился докапитализировать Росагролизинг из бюджета
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РИА Новости

Путин согласился докапитализировать Росагролизинг из бюджета

15:44 20.05.2020 (обновлено: 15:59 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности согласился докапитализировать Росагролизинг на 6 миллиардов рублей.
"Отдельно хотел бы сказать про лизинг сельхозтехники. Как мы сегодня услышали, с апреля Росагролизинг установил специальные, более льготные условия по этому инструменту с пониженной ставкой и отложенными платежами, чтобы стимулировать обновление парка агропредприятий, хозяйств", - уточнил президент.
"Соглашаюсь с предложением докапитализировать Росагролизинг. Здесь называли 6 миллиардов, давайте эту цифру и затвердим - 6 миллиардов рублей. Что позволит предоставить российским аграриям дополнительно около 1,5 тысячи единиц техники", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве
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РосагролизингМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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