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2020-05-20T15:21
https://ria.ru/20200520/1571736681.html
Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией
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РИА Новости

Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией

15:21 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.
"Проектом предлагается возобновить движение на 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией. Реализация проекта возобновит полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдавией. Остаются временно закрыты пограничные пункты на границе с РФ и Белоруссией в связи с эпидемиологической ситуацией в этих республиках", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в среду в ходе заседания правительства.
Члены правительства одобрили это предложение.
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