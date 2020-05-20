Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией

КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.
"Проектом предлагается возобновить движение на 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией. Реализация проекта возобновит полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдавией. Остаются временно закрыты пограничные пункты на границе с РФ и Белоруссией в связи с эпидемиологической ситуацией в этих республиках", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в среду в ходе заседания правительства.
Члены правительства одобрили это предложение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.