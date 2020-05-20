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2020-05-20T15:18
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Путин оценил последствия снижения спроса в экономике для АПК
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РИА Новости

Путин оценил последствия снижения спроса в экономике для АПК

15:18 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что снижение спроса на фоне текущей ситуации в экономике отрицательно скажется на финансовом состоянии сельского хозяйства, президент России Владимир Путин с ним не согласился.
"Сложившаяся экономическая ситуация в определенной степени скажется на возможностях покупательского спроса. Это, безусловно, может отразиться на финансово-экономическом состоянии организаций АПК и повлечь за собой снижение объемов производства. Для участников нашей отрасли, в первую очередь, сегмента МСП, это главный негативный фактор", - сказал Патрушев на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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По его словам, именно поэтому важно поддержать аграриев, в том числе за счет пролонгации действующих кредитов.
Путин поинтересовался у министра, как вырос объем сельхозпроизводства в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"По сельскому хозяйству - это 3%, по перерабатывающей, пищевой промышленности - это 9%", - сказал Патрушев.
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"Я не думаю, что снижение спроса будет значительным, и это так уж скажется. Сейчас поговорим по всем аспектам деятельности, работы отрасли, но у нас все промышленные предприятия практически работают", - ответил Путин.
"Большинство предприятий, конечно же работает, но тем не менее, малые формы хозяйства - они в большей степени пострадали, чем другие предприятия, крупные. И конечно же, необходимо им какую-то поддержку оказать", - сказал на это Патрушев.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Владимир ПутинЭкономика
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