Путин оценил последствия снижения спроса в экономике для АПК

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что снижение спроса на фоне текущей ситуации в экономике отрицательно скажется на финансовом состоянии сельского хозяйства, президент России Владимир Путин с ним не согласился.

"Сложившаяся экономическая ситуация в определенной степени скажется на возможностях покупательского спроса. Это, безусловно, может отразиться на финансово-экономическом состоянии организаций АПК и повлечь за собой снижение объемов производства. Для участников нашей отрасли, в первую очередь, сегмента МСП, это главный негативный фактор", - сказал Патрушев на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По его словам, именно поэтому важно поддержать аграриев, в том числе за счет пролонгации действующих кредитов.

Путин поинтересовался у министра, как вырос объем сельхозпроизводства в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По сельскому хозяйству - это 3%, по перерабатывающей, пищевой промышленности - это 9%", - сказал Патрушев.

"Я не думаю, что снижение спроса будет значительным, и это так уж скажется. Сейчас поговорим по всем аспектам деятельности, работы отрасли, но у нас все промышленные предприятия практически работают", - ответил Путин.