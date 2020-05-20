В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Двое детей есть в числе 72 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1317, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 20 мая. Общее число случаев COVID-19 - 1317. Новых выявленных - 72. Двое детей - четыре года и пять лет. Остальные пациенты - от 21 до 85 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, 32 случая коронавируса выявили в Пензе, шесть - в Бессоновском районе, пять - в ЗАТО город Заречный, четыре - в Пензенском, по три - в Городищенском, Земетчинском и Нижнеломовском, по два - в Белинском, Кузнецком и Сосновоборском, по одному - еще в восьми районах области. Черемушкина добавила, что COVID-19 также выявлен у одного жителя Московской и одного жителя Челябинской областей.
Всего в области скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. Выздоровели 944.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.