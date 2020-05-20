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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:10
https://ria.ru/20200520/1571736001.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

15:10 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Двое детей есть в числе 72 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1317, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 20 мая. Общее число случаев COVID-19 - 1317. Новых выявленных - 72. Двое детей - четыре года и пять лет. Остальные пациенты - от 21 до 85 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
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Карта распространения нового коронавируса в России
По ее словам, 32 случая коронавируса выявили в Пензе, шесть - в Бессоновском районе, пять - в ЗАТО город Заречный, четыре - в Пензенском, по три - в Городищенском, Земетчинском и Нижнеломовском, по два - в Белинском, Кузнецком и Сосновоборском, по одному - еще в восьми районах области. Черемушкина добавила, что COVID-19 также выявлен у одного жителя Московской и одного жителя Челябинской областей.
Всего в области скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. Выздоровели 944.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаБессоновский районПензенская область
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