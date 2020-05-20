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2020-05-20T15:07
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Патрушев попросил Путина разрешить пролонгировать кредиты аграриям
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РИА Новости

Патрушев попросил Путина разрешить пролонгировать кредиты аграриям

15:07 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности попросил президента Владимира Путина разрешить пролонгацию действующих льготных кредитов аграриям.
"В настоящее время для поддержки аграриев и сохранения рентабельности производства высока потребность в увеличении лимита на льготное кредитование. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать поручение о проработке вопроса о дополнительном выделении средств на увеличение объемов кредитования и, что очень важно, на пролонгацию действующих кредитов", - сказал Патрушев.
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"Мы понимаем, что наша отрасль пострадала в текущей обстановке, может быть, не в первую очередь, однако сложившаяся ситуация приведет к определенному снижению покупательского спроса, а это негативно отразится на экономике предприятия АПК. В этой связи пролонгация кредитов поможет оказать действенную поддержку сельхозтоваропроизводителям", - подчеркнул глава Минсельхоза.
По его словам, льготное кредитование остается одним из наиболее эффективных механизмов поддержки предприятий АПК, а банки не прекращали процесс неотложного финансирования аграриев.
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Россельхозбанк и Сбербанк наращивают объемы кредитов, в том числе на сезонные полевые работы, на данный момент в рамках краткосрочного кредитования заключено более 6,6 тысячи кредитных договоров на сумму около 197 миллиардов рублей, по линии инвесткредитов в реестр включено 2,7 тысячи заявок на 109,4 миллиарда рублей, привел Патрушев текущую статистику.
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Распространение нового коронавирусаДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Владимир ПутинЭкономика
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