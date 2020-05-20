Патрушев попросил Путина разрешить пролонгировать кредиты аграриям

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности попросил президента Владимира Путина разрешить пролонгацию действующих льготных кредитов аграриям.

"В настоящее время для поддержки аграриев и сохранения рентабельности производства высока потребность в увеличении лимита на льготное кредитование. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать поручение о проработке вопроса о дополнительном выделении средств на увеличение объемов кредитования и, что очень важно, на пролонгацию действующих кредитов", - сказал Патрушев.

"Мы понимаем, что наша отрасль пострадала в текущей обстановке, может быть, не в первую очередь, однако сложившаяся ситуация приведет к определенному снижению покупательского спроса, а это негативно отразится на экономике предприятия АПК. В этой связи пролонгация кредитов поможет оказать действенную поддержку сельхозтоваропроизводителям", - подчеркнул глава Минсельхоза.

По его словам, льготное кредитование остается одним из наиболее эффективных механизмов поддержки предприятий АПК, а банки не прекращали процесс неотложного финансирования аграриев.