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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:56
https://ria.ru/20200520/1571734676.html
В Волгоград из Якутии вернулась вторая группа вахтовиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571654733_0:206:3072:1934_1036x0_80_0_0_7ed19970a658a529ffbd7e37c4c8d313.jpg
РИА Новости

В Волгоград из Якутии вернулась вторая группа вахтовиков

14:56 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
ВОЛГОГРАД, 20 мая - РИА Новости. Еще один борт с 41 рабочим с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, прибыл в Волгоград, сообщила журналистам пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
Ранее сообщалось, что 97 вахтовиков с Чаяндинского месторождения вернулись домой в Волгоградскую область 5 мая, из аэропорта их доставили в обсерваторный госпиталь на базе санатория "Качалинский" на 14-дневный карантин.
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"Рейс Талакан (Якутия) - Екатеринбург - Волгоград – Астрахань с вахтовиками приземлился в Волгограде, 41 человек высаживается у нас, 36 летит в Астрахань", - сообщила Голодова.
Как сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, первая партия вахтовиков уже выписана из обсерватора, у 19 из них был выявлен коронавирус, их перевели в инфекционные госпитали, лечение также уже завершилось. Теперь в санаторий, по словам Алимова, заселят вновь прибывших из Якутии, где они проведут 14 дней на карантине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)ВолгоградВолгоградская областьОбщество
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