В Волгоград из Якутии вернулась вторая группа вахтовиков

Как сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, первая партия вахтовиков уже выписана из обсерватора, у 19 из них был выявлен коронавирус, их перевели в инфекционные госпитали, лечение также уже завершилось. Теперь в санаторий, по словам Алимова, заселят вновь прибывших из Якутии, где они проведут 14 дней на карантине.