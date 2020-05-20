В Волгоград из Якутии вернулась вторая группа вахтовиков

ВОЛГОГРАД, 20 мая - РИА Новости. Еще один борт с 41 рабочим с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, прибыл в Волгоград, сообщила журналистам пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
Ранее сообщалось, что 97 вахтовиков с Чаяндинского месторождения вернулись домой в Волгоградскую область 5 мая, из аэропорта их доставили в обсерваторный госпиталь на базе санатория "Качалинский" на 14-дневный карантин.
"Рейс Талакан (Якутия) - Екатеринбург - Волгоград – Астрахань с вахтовиками приземлился в Волгограде, 41 человек высаживается у нас, 36 летит в Астрахань", - сообщила Голодова.
Как сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, первая партия вахтовиков уже выписана из обсерватора, у 19 из них был выявлен коронавирус, их перевели в инфекционные госпитали, лечение также уже завершилось. Теперь в санаторий, по словам Алимова, заселят вновь прибывших из Якутии, где они проведут 14 дней на карантине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.