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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:36
https://ria.ru/20200520/1571734580.html
В РАН рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571719907_722:779:2577:1822_1036x0_80_0_0_495c8c15391c041fa3aafa22c6cb1a38.jpg
РИА Новости

В РАН рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в Москве

14:53 20.05.2020 (обновлено: 18:36 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в салоне трамвая во время режима самоизоляции жителей
Пассажиры в защитных масках в салоне трамвая во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Москве наметился очевидный перелом в борьбе с коронавирусом, заявил в беседе с газетой "Известия" член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.
"Это не обычная вспышка сезонная, когда волна естественным образом приходит и естественным образом уходит. Сейчас весь перелом держится на противоэпидемических мерах", — объяснил он.
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Однако, подчеркнул специалист, снимать ограничения пока рано. Кроме того, в большинстве регионов перелом еще не наступил, добавил он.
"Спад идет за счет Москвы, в большинстве регионов продолжается рост, пусть и медленный", — заключил эксперт.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 300 тысяч, 2972 человека скончались, более 85 тысяч вылечились. При этом за минувшие сутки из больниц выписали свыше девяти тысяч человек — этот показатель впервые превысил число новых случаев.
Тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на снижение числа зараженных до апрельского уровня, Москва пока находится на высокой стадии заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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