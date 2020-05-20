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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-20T14:47
https://ria.ru/20200520/1571733980.html
Онищенко считает, что голосование по поправкам может пройти в июне
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564919793_0:24:3072:1752_1036x0_80_0_0_78b25d3eff320cda9778e5c4a5fab465.jpg
РИА Новости

Онищенко считает, что голосование по поправкам может пройти в июне

14:46 20.05.2020 (обновлено: 14:47 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию, которое перенесли с апреля на неопределенный срок, может пройти в июне.
"Я уверен, что мы летом, скорее всего в июне, проведем, наверняка это будет возможно, проведем голосование по конституции. Это очень важное обстоятельство, хотя закон уже принят - он прошел через Государственную думу и Совет Федерации", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщил председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов, в качестве предполагаемой новой даты голосования называется 24 июня.
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
16 мая, 22:50Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФГосдума РФАлексей Венедиктов (журналист)Геннадий ОнищенкоМоскваОбщество
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