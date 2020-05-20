Онищенко считает, что голосование по поправкам может пройти в июне

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию, которое перенесли с апреля на неопределенный срок, может пройти в июне.
"Я уверен, что мы летом, скорее всего в июне, проведем, наверняка это будет возможно, проведем голосование по конституции. Это очень важное обстоятельство, хотя закон уже принят - он прошел через Государственную думу и Совет Федерации", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщил председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов, в качестве предполагаемой новой даты голосования называется 24 июня.