Организатор убийства Галины Старовойтовой подал на УДО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Дзержинский районный суд принял к производству ходатайство фигуранта дела об убийстве политика Галины Старовойтовой Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства Глущенко назначено на 25 мая", - говорится в релизе.
Глущенко в 2015-м был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима и 300 тысячам рублей штрафа по ч.3 статьи 33 (организатор преступления) и статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля).
Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрия Колчина, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства.
Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено лишь в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал подробные показания.
Глущенко назвал заказчиком убийства бизнесмена Владимира Барсукова. Ряд СМИ называют Барсукова лидером Тамбовской ОПГ – одной из самых известных преступных группировок России. Он сообщил, что, получив указание от Барсукова, лично подыскал исполнителей и контролировал подготовку к совершению преступления. По его словам, в качестве мотива было названо намерение прекратить общественно-политическую деятельность Старовойтовой.