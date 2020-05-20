Организатор убийства Галины Старовойтовой подал на УДО

Глущенко в 2015-м был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима и 300 тысячам рублей штрафа по ч.3 статьи 33 (организатор преступления) и статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля).

Глущенко назвал заказчиком убийства бизнесмена Владимира Барсукова. Ряд СМИ называют Барсукова лидером Тамбовской ОПГ – одной из самых известных преступных группировок России. Он сообщил, что, получив указание от Барсукова, лично подыскал исполнителей и контролировал подготовку к совершению преступления. По его словам, в качестве мотива было названо намерение прекратить общественно-политическую деятельность Старовойтовой.