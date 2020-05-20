Зеленский заявил, что зарплата около $200 не говорит о бедности

"Это люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен, и они (ЮНИСЕФ - ред.) считают их бедными. Да, это очень маленькая зарплата в сравнении с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 250 долларов - мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не бедность все-таки", - сказал Зеленский на пресс-конференции по случаю его годовщины на посту президента.