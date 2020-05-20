Зеленский заявил, что полностью отменять люстрацию нельзя

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту

КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский считает, что люстрацию в отношении ряда людей отменять нельзя, хотя под ее действие попали и невиновные.

Ранее ЕСПЧ признал, что закон "Об очищении власти" (о люстрации) нарушает права люстрированных чиновников. В ЕСПЧ решили, что люстрация применялась к очень широкому кругу лиц, что привело к незаконному увольнению заявителей.

"Хочу сказать, есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. Несмотря на то, каким бы решение ни было", - заявил Зеленский на пресс-конференции по случаю его первой годовщины на посту президента.

Он считает, что под люстрацию несправедливо попали также невиновные люди, и это надо "откорректировать". "Я думаю, что надо скорректировать и сделать. Мне кажется, что украинский суд был готов к этим изменениям", - добавил Зеленский.

В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти (люстрации). В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича , некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Закон был оспорен в конституционном суде, но решение по нему пока не вынесено.