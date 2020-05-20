Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

"Часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам для работы по ситуации с коронавирусом в дополнение к ранее выделенному автопарку", — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства пояснили, что машины купили для саммитов ШОС и БРИКС и других протокольно-организационных мероприятий. Территория в районе озера Смолино принадлежит управлению делами областного правительства, там оборудована охраняемая стоянка.

Потребность в закупке в пресс-службе объяснили тем, что примерно половина автопарка уже выработала ресурс: это автомобили с пробегом более 200 тысяч километров, старше десяти лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость новых, так что обновление автопарка позволит снизить затраты на техобслуживание и ремонт.