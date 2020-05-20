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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:24
https://ria.ru/20200520/1571733204.html
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738725_0:78:2500:1484_1036x0_80_0_0_c6432ae421bd0227c00fd91d8eb464e1.jpg
РИА Новости

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

14:33 20.05.2020 (обновлено: 16:24 20.05.2020)
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© Depositphotos / Sova VitalijАвтомобиль Toyota Camry
Автомобиль Toyota Camry
© Depositphotos / Sova Vitalij
ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая — РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер решил передать новые Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС, в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам для работы по ситуации с коронавирусом в дополнение к ранее выделенному автопарку", — говорится в сообщении.

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Остальные машины заменят выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства, уточнили в пресс-службе.
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
В пресс-службе правительства пояснили, что машины купили для саммитов ШОС и БРИКС и других протокольно-организационных мероприятий. Территория в районе озера Смолино принадлежит управлению делами областного правительства, там оборудована охраняемая стоянка.
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Потребность в закупке в пресс-службе объяснили тем, что примерно половина автопарка уже выработала ресурс: это автомобили с пробегом более 200 тысяч километров, старше десяти лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость новых, так что обновление автопарка позволит снизить затраты на техобслуживание и ремонт.
Саммит ШОС запланирован на 21-23 июля в Санкт-Петербурге. Часть мероприятий должна пройти в Челябинске, но, как заявлял Текслер, из-за пандемии коронавируса их перенесут на более поздние сроки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерБРИКСШОСЧелябинскОбщество
Популярные комментарии
А куда отправлены те, кто их покупал?! И продолжает покупать?! Элементарного Порядка в Государстве нет!!!
20 мая, 15:05
Евгений Нестеров
404232317
Это просто гениально - прятать иномарки бизнес класса от холопов в лесу. А когда их все таки нашли - привычно обещать раздать, на этот раз врачам
20 мая, 15:02
Тузик Дворовый
3711923220
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