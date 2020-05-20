Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая — РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер решил передать новые Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС, в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам для работы по ситуации с коронавирусом в дополнение к ранее выделенному автопарку", — говорится в сообщении.
Остальные машины заменят выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства, уточнили в пресс-службе.
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
В пресс-службе правительства пояснили, что машины купили для саммитов ШОС и БРИКС и других протокольно-организационных мероприятий. Территория в районе озера Смолино принадлежит управлению делами областного правительства, там оборудована охраняемая стоянка.
Потребность в закупке в пресс-службе объяснили тем, что примерно половина автопарка уже выработала ресурс: это автомобили с пробегом более 200 тысяч километров, старше десяти лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость новых, так что обновление автопарка позволит снизить затраты на техобслуживание и ремонт.
Саммит ШОС запланирован на 21-23 июля в Санкт-Петербурге. Часть мероприятий должна пройти в Челябинске, но, как заявлял Текслер, из-за пандемии коронавируса их перенесут на более поздние сроки.
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