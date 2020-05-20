Путин: надеюсь, российский АПК уже преодолел сложности с семенами

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сложности с семенами в российском АПК уже преодолены.
"Важно в полной меры задействовать возможности отраслевой науки, максимально нацелить изыскания научных институтов на потребности реального производства, чтобы отечественные разработки в области селекции, генетики, биотехнологий служили выпуску безопасной качественной продукции. Прежде всего, речь идет об импортозамещении семян и кормовых добавок. Знаю, что здесь были в последние несколько месяцев определенные сложности. Надеюсь, что они уже преодолены", - сказал Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве.
Он отметил, что не менее важно заниматься и племенным скотом, ветеринарными препаратами. "Подчеркну, это не только прикладная задача для науки и бизнеса, это ключевое условие, залог продовольственной безопасности и независимости нашей страны", - добавил глава государства.