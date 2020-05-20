Путин: надеюсь, российский АПК уже преодолел сложности с семенами

"Важно в полной меры задействовать возможности отраслевой науки, максимально нацелить изыскания научных институтов на потребности реального производства, чтобы отечественные разработки в области селекции, генетики, биотехнологий служили выпуску безопасной качественной продукции. Прежде всего, речь идет об импортозамещении семян и кормовых добавок. Знаю, что здесь были в последние несколько месяцев определенные сложности. Надеюсь, что они уже преодолены", - сказал Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве.