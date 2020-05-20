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2020-05-20T14:50
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Путин: надеюсь, российский АПК уже преодолел сложности с семенами
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РИА Новости

Путин: надеюсь, российский АПК уже преодолел сложности с семенами

14:28 20.05.2020 (обновлено: 14:50 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сложности с семенами в российском АПК уже преодолены.
"Важно в полной меры задействовать возможности отраслевой науки, максимально нацелить изыскания научных институтов на потребности реального производства, чтобы отечественные разработки в области селекции, генетики, биотехнологий служили выпуску безопасной качественной продукции. Прежде всего, речь идет об импортозамещении семян и кормовых добавок. Знаю, что здесь были в последние несколько месяцев определенные сложности. Надеюсь, что они уже преодолены", - сказал Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
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Он отметил, что не менее важно заниматься и племенным скотом, ветеринарными препаратами. "Подчеркну, это не только прикладная задача для науки и бизнеса, это ключевое условие, залог продовольственной безопасности и независимости нашей страны", - добавил глава государства.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияВладимир ПутинЭкономика
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