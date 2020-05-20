Зеленский сравнил свой отдых в Омане с отдыхом Порошенко на Мальдивах

"В чем разница (между поездкой в Оман и поездкой Порошенко на Мальдивы)? Потому что у меня были встречи ради страны. В том, что моя семья оплатила отель. В том, что я и полетел не инкогнито, а по билету, который был куплен, где написано не "Петр инкогнито", а Владимир Зеленский. О чем вы говорите, что никто не знал? Никто не интересовался. Полетел человек на два-три дня. Я не должен, как мне кажется, говорить о своей частной поездке. Я не брал с собой свой офис, помощников, главу МИД. Полетел, встретился. Этот человек сейчас глава Омана. Вел себя как нормальный человек. В этом разница", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.