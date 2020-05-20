Зеленский сравнил свой отдых в Омане с отдыхом Порошенко на Мальдивах

КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем его отдых в Омане отличается от отпуска бывшего украинского президента Петра Порошенко на Мальдивах.
Украинская передача "Схемы" в 2018 году опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito. Зеленский, по данным его пресс-службы от 5 января, отправился в Султанат Оман с рабочим визитом. Однако украинские СМИ и официальные ресурсы ОП и Омана не анонсировали информацию о поездке и ее цель.
"В чем разница (между поездкой в Оман и поездкой Порошенко на Мальдивы)? Потому что у меня были встречи ради страны. В том, что моя семья оплатила отель. В том, что я и полетел не инкогнито, а по билету, который был куплен, где написано не "Петр инкогнито", а Владимир Зеленский. О чем вы говорите, что никто не знал? Никто не интересовался. Полетел человек на два-три дня. Я не должен, как мне кажется, говорить о своей частной поездке. Я не брал с собой свой офис, помощников, главу МИД. Полетел, встретился. Этот человек сейчас глава Омана. Вел себя как нормальный человек. В этом разница", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
Он сказал, что провел отдых в Омане с семьей, которая полетела туда отдыхать еще до его визита. "У меня есть семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. Они имеют возможность и все права на это… У меня был план относительно многих встреч на государственном уровне на Востоке, в разных странах. У нас в Омане на то время даже не было посла. Если говорить о государственном визите, у нас не было никаких отношений - дипломатических, инвестиционных", - добавил Зеленский.
Как сообщала пресс-служба украинского президента в начале января, Зеленский в ходе встречи с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина и туризм.