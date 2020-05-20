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2020-05-20T14:25
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Зеленский сравнил свой отдых в Омане с отдыхом Порошенко на Мальдивах
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РИА Новости

Зеленский сравнил свой отдых в Омане с отдыхом Порошенко на Мальдивах

14:25 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем его отдых в Омане отличается от отпуска бывшего украинского президента Петра Порошенко на Мальдивах.
Украинская передача "Схемы" в 2018 году опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito. Зеленский, по данным его пресс-службы от 5 января, отправился в Султанат Оман с рабочим визитом. Однако украинские СМИ и официальные ресурсы ОП и Омана не анонсировали информацию о поездке и ее цель.
"В чем разница (между поездкой в Оман и поездкой Порошенко на Мальдивы)? Потому что у меня были встречи ради страны. В том, что моя семья оплатила отель. В том, что я и полетел не инкогнито, а по билету, который был куплен, где написано не "Петр инкогнито", а Владимир Зеленский. О чем вы говорите, что никто не знал? Никто не интересовался. Полетел человек на два-три дня. Я не должен, как мне кажется, говорить о своей частной поездке. Я не брал с собой свой офис, помощников, главу МИД. Полетел, встретился. Этот человек сейчас глава Омана. Вел себя как нормальный человек. В этом разница", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
Он сказал, что провел отдых в Омане с семьей, которая полетела туда отдыхать еще до его визита. "У меня есть семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. Они имеют возможность и все права на это… У меня был план относительно многих встреч на государственном уровне на Востоке, в разных странах. У нас в Омане на то время даже не было посла. Если говорить о государственном визите, у нас не было никаких отношений - дипломатических, инвестиционных", - добавил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на побережье Оманского залива
14 февраля, 12:54
Партия Порошенко потребовала раскрыть детали визита Зеленского в Оман
Как сообщала пресс-служба украинского президента в начале января, Зеленский в ходе встречи с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина и туризм.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийОманМальдивыУкраинаВ мире
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