Путин: у России хорошие виды на урожай в этом году

"Сбор зерновых в России 6 лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай... Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", - сказал Путин.