Путин: у России хорошие виды на урожай в этом году

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, виды на урожай в этом году хорошие, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
"Сбор зерновых в России 6 лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай... Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", - сказал Путин.
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