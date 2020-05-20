Вывозной рейс из Афин в Москву запланировали на 21 мая

АФИНЫ, 20 мая – РИА Новости. Вывозной рейс из Вывозной рейс из Афин Москву для граждан России запланирован на четверг, 21 мая, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Греции

"Планируется вывозной рейс авиакомпании "Эгейские авиалинии" (Aegean) по маршруту Афины-Москва-Афины. Рассчитываем, что им будут вывезены на родину еще около 100 граждан России в дополнение к 80, которые выехали 27 апреля, также спецрейсом", - сообщил представитель посольства.

"Тесно взаимодействуем в этих целях с оперативным штабом при правительстве и властями соответствующих регионов, ряд из которых возьмут на себя трансфер из аэропорта к месту проживания для прохождения карантина", - сообщил он.

Сейчас решаются остающиеся оргвопросы с греческой стороной и авиакомпанией.

"У всех граждан разные ситуации. Зачастую требуются нестандартные решения и целая цепочка согласований для допуска на рейс. Находимся в контакте с каждым из россиян, оказываем им необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, имеется немало гуманитарных случаев. Так, посольство занимается организацией вывоза проходившего реабилитацию в Салониках инвалида-колясочника из Новосибирской области

"Ранее смогли подобрать ему бесплатное жилье. Он и еще около 30 человек, также находящиеся на севере Греции, будут бесплатно доставлены из Салоник в Афины автобусом, предоставленным компанией "Музенидис трэвел", как и в прошлый раз. Тогда было около 40 человек", - сказал представитель посольства.

"Другой пример – это 14 россиян – члены экипажа стоящего здесь на рейде круизного лайнера. В настоящее время занимаемся получением разрешения на их сход на берег, для чего требуется срочно организовать сдачу ими теста на коронавирус прямо на судне. Это будут делать греческие власти", - сообщили в дипмиссии.

Обратным рейсом из Москвы в Афины планируется доставить граждан Греции.

Посольство России в Афинах после отправки 27 апреля вывозного рейса поблагодарило греческие власти за содействие в организации возвращения на родину российских граждан.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево ", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.