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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:22
https://ria.ru/20200520/1571732386.html
Вывозной рейс из Афин в Москву запланировали на 21 мая
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РИА Новости

Вывозной рейс из Афин в Москву запланировали на 21 мая

14:22 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
АФИНЫ, 20 мая – РИА Новости. Вывозной рейс из Афин в Москву для граждан России запланирован на четверг, 21 мая, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Греции.
"Планируется вывозной рейс авиакомпании "Эгейские авиалинии" (Aegean) по маршруту Афины-Москва-Афины. Рассчитываем, что им будут вывезены на родину еще около 100 граждан России в дополнение к 80, которые выехали 27 апреля, также спецрейсом", - сообщил представитель посольства.
По его словам, речь идет о жителях Москвы, Санкт-Петербурга, субъектов Центрального федерального округа помимо Москвы, целого ряда других регионов – от Калининградской области до Приморского края.
"Тесно взаимодействуем в этих целях с оперативным штабом при правительстве и властями соответствующих регионов, ряд из которых возьмут на себя трансфер из аэропорта к месту проживания для прохождения карантина", - сообщил он.
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Сейчас решаются остающиеся оргвопросы с греческой стороной и авиакомпанией.
"У всех граждан разные ситуации. Зачастую требуются нестандартные решения и целая цепочка согласований для допуска на рейс. Находимся в контакте с каждым из россиян, оказываем им необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, имеется немало гуманитарных случаев. Так, посольство занимается организацией вывоза проходившего реабилитацию в Салониках инвалида-колясочника из Новосибирской области.
"Ранее смогли подобрать ему бесплатное жилье. Он и еще около 30 человек, также находящиеся на севере Греции, будут бесплатно доставлены из Салоник в Афины автобусом, предоставленным компанией "Музенидис трэвел", как и в прошлый раз. Тогда было около 40 человек", - сказал представитель посольства.
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"Другой пример – это 14 россиян – члены экипажа стоящего здесь на рейде круизного лайнера. В настоящее время занимаемся получением разрешения на их сход на берег, для чего требуется срочно организовать сдачу ими теста на коронавирус прямо на судне. Это будут делать греческие власти", - сообщили в дипмиссии.
Обратным рейсом из Москвы в Афины планируется доставить граждан Греции.
Посольство России в Афинах после отправки 27 апреля вывозного рейса поблагодарило греческие власти за содействие в организации возвращения на родину российских граждан.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваКалининградская областьНовосибирская областьШереметьево (аэропорт)Общество
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