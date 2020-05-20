Очередной вывозной рейс из Рима запланировали на 24 мая

Вывозной рейс "Аэрофлота" по маршруту Рим – Петербург – Москва 29 апреля вернул на родину 105 человек. Как сообщили в посольстве РФ, более 50 человек из подавших заявление на регистрацию на рейс не приехали в Рим ко времени вылета и остались в Италии. Кроме того, в начале апреля более 120 россиян, пассажиры круизных лайнеров итальянской компании Costa Crociere, смогли вылететь из Италии на родину.