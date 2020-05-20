Очередной вывозной рейс из Рима запланировали на 24 мая

РИМ, 20 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Очередной рейс для эвакуации российских граждан из Италии запланирован на 24 мая, следует из информации на портале "Госуслуги".
Для россиян, подавших заявление в лист ожидания, открыта предварительная регистрация на рейс "Аэрофлота" в 15.20 местного времени.
Отмечается, что до рейса будут допущены только жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, а также республик Мордовия и Карелия.
Ранее во вторник Росавиация сообщила, что вывозной рейс из Рима включен среди прочих в график до 25 мая.
Вывозной рейс "Аэрофлота" по маршруту Рим – Петербург – Москва 29 апреля вернул на родину 105 человек. Как сообщили в посольстве РФ, более 50 человек из подавших заявление на регистрацию на рейс не приехали в Рим ко времени вылета и остались в Италии. Кроме того, в начале апреля более 120 россиян, пассажиры круизных лайнеров итальянской компании Costa Crociere, смогли вылететь из Италии на родину.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
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