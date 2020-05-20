Зеленский заявил, что Украине не нужны новые перевороты

КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране не нужны перевороты, если народу не нравится власть, он может воспользоваться законом об импичменте.
"Переворотов на Украине не надо, если не нравится власть и то, что делаю я, моя политика - пожалуйста, я для этого принял закон об импичменте. Чтобы мы были цивилизованной страной, чтобы у нас смена власти проходила в мирном процессе, чтобы не гибли люди", - сказал Зеленский журналистам на пресс-конференции по случаю его первой годовщины на посту президента.
При этом он заверил, что не боится недовольства народа и готов отвечать за свои действия.
"Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю. Я уверен в каждом своем шаге, даже иногда делая ошибки. Я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, которые стоят очень дорого каждому украинцу", - сказал Зеленский.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
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