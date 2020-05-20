Зеленский заявил, что Украине не нужны новые перевороты

"Переворотов на Украине не надо, если не нравится власть и то, что делаю я, моя политика - пожалуйста, я для этого принял закон об импичменте. Чтобы мы были цивилизованной страной, чтобы у нас смена власти проходила в мирном процессе, чтобы не гибли люди", - сказал Зеленский журналистам на пресс-конференции по случаю его первой годовщины на посту президента.