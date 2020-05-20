Зеленский назвал Украину бедной страной

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал свою страну серьезной, но бедной.
"Страна, которая каждый год должна выплачивать миллиарды долларов США за пользование этими кредитами. Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать", — пояснил он.
Он добавил, что Киев "не печатает деньги" и выполняет международные рекомендации. По его словам, "в этих условиях" власти будут деть все возможное, чтобы обеспечить социальные выплаты и рост заработных плат.
Зеленский проводит большую конференцию, посвященную годовщине его пребывания на посту президента.