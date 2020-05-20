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Зеленский назвал Украину бедной страной
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РИА Новости

Зеленский назвал Украину бедной страной

14:06 20.05.2020 (обновлено: 14:09 20.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал свою страну серьезной, но бедной.

"Страна, которая каждый год должна выплачивать миллиарды долларов США за пользование этими кредитами. Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать", — пояснил он.

Он добавил, что Киев "не печатает деньги" и выполняет международные рекомендации. По его словам, "в этих условиях" власти будут деть все возможное, чтобы обеспечить социальные выплаты и рост заработных плат.
Зеленский проводит большую конференцию, посвященную годовщине его пребывания на посту президента.
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Вчера, 13:01
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