Зеленский заявил, что СМИ могут вещать на любом языке

При этом президент отметил, что нужно определить, справедливы ли квоты на Украине. "Я уверен, что с квотами необходимо навести порядок. Если есть такие случаи (штрафов – ред.), привлечь все телеканалы и другие СМИ, давайте сядем, еще раз проговорим вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика там есть, но какие-то детали утеряны", - сказал Зеленский.