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2020-05-20T13:56
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Зеленский заявил, что СМИ могут вещать на любом языке
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РИА Новости

Зеленский заявил, что СМИ могут вещать на любом языке

13:56 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что журналисты могут вести программы на любом языке, в том числе на русском, это вопрос квот и там нужно навести порядок.
"Я абсолютно уверен, что вы (журналисты – ред.) можете эфиры вести на каком-либо языке", - сказал Зеленский во время итоговой пресс-конференции. Трансляцию вели украинские телеканалы.
При этом президент отметил, что нужно определить, справедливы ли квоты на Украине. "Я уверен, что с квотами необходимо навести порядок. Если есть такие случаи (штрафов – ред.), привлечь все телеканалы и другие СМИ, давайте сядем, еще раз проговорим вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика там есть, но какие-то детали утеряны", - сказал Зеленский.
Ранее бывший тогда президентом Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако нынешний глава государства Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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