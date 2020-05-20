Зеленский заявил, что СМИ могут вещать на любом языке

КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что журналисты могут вести программы на любом языке, в том числе на русском, это вопрос квот и там нужно навести порядок.
"Я абсолютно уверен, что вы (журналисты – ред.) можете эфиры вести на каком-либо языке", - сказал Зеленский во время итоговой пресс-конференции. Трансляцию вели украинские телеканалы.
При этом президент отметил, что нужно определить, справедливы ли квоты на Украине. "Я уверен, что с квотами необходимо навести порядок. Если есть такие случаи (штрафов – ред.), привлечь все телеканалы и другие СМИ, давайте сядем, еще раз проговорим вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика там есть, но какие-то детали утеряны", - сказал Зеленский.
Ранее бывший тогда президентом Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако нынешний глава государства Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и российскими политиками. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.