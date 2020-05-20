В ДНР заявили, что Зеленский встал на сторону националистов

"Зеленский ни на шаг не приблизился к выполнению своих предвыборных обещаний. Одно из главных – не остановил войну в Донбассе. Более того, Зеленский откровенно встал на сторону националистов. При нем продолжились задержания людей по обвинениям "в сепаратизме", а также возбуждение уголовных дел против сотрудников "Беркута", находившихся на "майдане". Поддерживается и русофобская политика – недавно были продлены запреты российских сайтов и социальных сетей", - сказал РИА Новости глава ДНР.