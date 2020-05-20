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2020-05-20T13:55
https://ria.ru/20200520/1571730897.html
В ДНР заявили, что Зеленский встал на сторону националистов
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РИА Новости

В ДНР заявили, что Зеленский встал на сторону националистов

13:55 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что за год правления президент Украины Владимир Зеленский не только не выполнил свои обещания, но и встал на сторону националистов.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Пушилин отметил, что первый год правления Зеленского не принес ничего хорошего прежде всего самой Украине. Ожидания ее жителей были достаточно велики, а теперь с каждым месяцем растет количество разочаровавшихся в его политике.
"Зеленский ни на шаг не приблизился к выполнению своих предвыборных обещаний. Одно из главных – не остановил войну в Донбассе. Более того, Зеленский откровенно встал на сторону националистов. При нем продолжились задержания людей по обвинениям "в сепаратизме", а также возбуждение уголовных дел против сотрудников "Беркута", находившихся на "майдане". Поддерживается и русофобская политика – недавно были продлены запреты российских сайтов и социальных сетей", - сказал РИА Новости глава ДНР.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация на УкраинеОдноклассникиЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийМинскООНВ мире
Популярные комментарии
Кукла сама не "встаёт", её ставит кукловод.
20 мая, 14:09
Александр И
1400002
Он на их стороне с самого начала находился.
20 мая, 13:56
Арсений Новиков
1300001
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