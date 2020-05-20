В ДНР заявили, что Зеленский встал на сторону националистов

ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что за год правления президент Украины Владимир Зеленский не только не выполнил свои обещания, но и встал на сторону националистов.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Пушилин отметил, что первый год правления Зеленского не принес ничего хорошего прежде всего самой Украине. Ожидания ее жителей были достаточно велики, а теперь с каждым месяцем растет количество разочаровавшихся в его политике.
"Зеленский ни на шаг не приблизился к выполнению своих предвыборных обещаний. Одно из главных – не остановил войну в Донбассе. Более того, Зеленский откровенно встал на сторону националистов. При нем продолжились задержания людей по обвинениям "в сепаратизме", а также возбуждение уголовных дел против сотрудников "Беркута", находившихся на "майдане". Поддерживается и русофобская политика – недавно были продлены запреты российских сайтов и социальных сетей", - сказал РИА Новости глава ДНР.
Президент Украины 14 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым продлил запрет на доступ к российским интернет-ресурсам "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru еще на три года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.