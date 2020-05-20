Руденко обсудил с послом Ирана региональную повестку дня

Как сообщили в министерстве иностранных дел, телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной повестке дня, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание уделено проблематике Закавказья и Центральной Азии", - говорится в заявлении.