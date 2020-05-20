Руденко обсудил с послом Ирана региональную повестку дня

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с послом Ирана в РФ Каземом Джалали региональную повестку дня, а также проблематику Закавказья и Центральной Азии, говорится в сообщении МИД РФ.
Как сообщили в министерстве иностранных дел, телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной повестке дня, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание уделено проблематике Закавказья и Центральной Азии", - говорится в заявлении.
Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.