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2020-05-20T13:39
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Эксперт: у Киева отсутствует мотивация для выполнения минских соглашений
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РИА Новости

Эксперт: у Киева отсутствует мотивация для выполнения минских соглашений

13:39 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. У украинской власти на сегодняшний день отсутствует мотивация для выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, другие участники "нормандского формата" не нашли мотивации, достаточной для президента Украины Владимира Зеленского, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.
"Какой мотив сегодня существует для украинской власти для того, чтобы реализовать минские соглашения в том прочтении, в котором их читает Российская Федерация? Сегодня, давайте честно говорить, у нынешнего политического руководства страны по большому счету отсутствует мотивация, причина, почему реализовать минские соглашения. То есть пока что этой мотивации, мне кажется, другие участники "нормандской четверки" (РФ, Франция, ФРГ - ред.) не нашли, достаточной для Зеленского", - сказал Бортник на пресс-конференции в онлайн-формате "Итоги первого года Владимира Зеленского на посту президента Украины".
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Он отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко "расширил определенную модель - гуманитарную, политическую, военную - до максимума".
"И Зеленскому сегодня, чтобы пересмотреть эту модель..., надо вступать в конфликты. А человек пришел из бизнеса, человек с определенной историей, он не любит конфликты... Кроме того, эти конфликты ничего хорошего по большому счету вот прямо сейчас ему не несут. А строчка в учебнике когда-то или там Нобелевская премия мира, мне кажется, для такого типа людей - достаточно слабая мотивация", - считает эксперт.
По словам Бортника, поэтому пока что-то кардинально, глобально не поменяется и пока не будет сформулирована четкая мотивация для украинской власти по завершению конфликта, ситуация не будет меняться.
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На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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Ситуация на УкраинеРуслан БортникПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
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