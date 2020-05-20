Эксперт: у Киева отсутствует мотивация для выполнения минских соглашений

"И Зеленскому сегодня, чтобы пересмотреть эту модель..., надо вступать в конфликты. А человек пришел из бизнеса, человек с определенной историей, он не любит конфликты... Кроме того, эти конфликты ничего хорошего по большому счету вот прямо сейчас ему не несут. А строчка в учебнике когда-то или там Нобелевская премия мира, мне кажется, для такого типа людей - достаточно слабая мотивация", - считает эксперт.