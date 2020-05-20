Эксперты: второй год для Зеленского окажется сложнее первого

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Второй год для президента Второй год для президента Украины Владимира Зеленского окажется сложнее первого, прогнозирует доклад российского Центра политической конъюнктуры.

"Второй год для Зеленского окажется куда сложнее, чем первый. Негативные последствия пандемии коронавируса и, как следствие, рост запроса со стороны граждан на эффективность власти создают для этого объективные предпосылки", - говорится в докладе об итогах первого года правления Зеленского, опубликованном на сайте российского Центра политической конъюнктуры.

Доклад выделил пять главных вызовов следующего года, от ответов на которые будет зависеть дальнейшее положение украинского президента, устойчивость его центристской коалиции и качество общественной поддержки.

Во-первых, это глобальный экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса.

"На фоне ухудшения мировой конъюнктуры, падения цен на сырье Украину ждет трудное и небыстрое экономическое восстановление. Тем более что внутренние ресурсы для роста незначительны. Кроме того, ограничения передвижения рабочей силы в Европе может негативно сказаться на уровне доходов граждан внутри страны — как в результате снижения поступлений валюты из-за рубежа, так и по причине роста конкуренции на внутреннем рынке и, как следствия, снижения заработных плат", - прогнозирует доклад.

Во-вторых, постоянное давление на президента и его политический курс будет оказывать продолжающийся конфликт в Донбассе

В-третьих, запланированные на октябрь 2020 года местные выборы, завершающие процесс перезагрузки власти в стране, могут стать проблемой для президентской партии "Слуга народа".

Харькова и "Реформа "децентрализации", начатая (экс-президентом Петром - ред.) Порошенко, усилила местные элиты, которые получили финансовую базу для реализации своих амбиций. Новыми соперниками Зеленского становятся влиятельные мэры, которые открыто выражают несогласие с политикой центральных властей и опираются на хорошо налаженные политические машины. Многие из них олицетворяют консервативные и антиреформистские силы. Борьба за посты мэров Киева Одессы может привести к острым конфликтам между командой Зеленского и местными элитами", - прогнозирует доклад.

Неудовлетворенный запрос на перемены в украинском обществе и отсутствие у Зеленского программы реформ будут снижать рейтинги доверия к президенту, говорится в документе.