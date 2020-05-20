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2020-05-20T13:15
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В Петербурге пройдут клинические испытания вакцины от COVID-19
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РИА Новости

В Петербурге пройдут клинические испытания вакцины от COVID-19

13:15 20.05.2020
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© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCADСотрудница лаборатории инженерии и синтеза антител
Сотрудница лаборатории инженерии и синтеза антител
© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCAD
Сотрудница лаборатории инженерии и синтеза антител. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Клинические испытания вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию, будут проходить на добровольцах в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.
В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень из 70 перспективных вакцин-кандидатов против коронавируса девять российских разработок. В создании трех из них участвует Biocad - как разработчик или как индустриальный партнер.
На основе собственных наработок по онковацинам Biocad разрабатывает инкапсулированную в липосомы мРНК-вакцину против COVID-19. Совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" компания делает живую вакцину на основе аттенуированной (ослабленной) основы вируса гриппа, с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" - вакцину на основе везикулярного стоматита.
"Наиболее перспективно у нас сейчас это то, что мы делаем с государственным научным центром "Вектор". Это вакцина на основе везикулярного стоматита. Мы передаем готовую лекарственную форму до конца этого месяца в Новосибирск для испытаний. Формальные испытания, доклинические уже будут начинаться в конце этого месяца. То есть "Вектор" будет испытывать протективные свойства вакцины, и мы уже, как компания, будем заниматься исследованиями всех вопросов, связанных с безопасностью применения вакцины и проектировать клинические испытания. Клинические испытания на здоровых добровольцах обособленной группы будут проходить в Петербурге", - сказал Морозов.
Татьяна Голикова
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