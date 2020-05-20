В Петербурге пройдут клинические испытания вакцины от COVID-19

"Наиболее перспективно у нас сейчас это то, что мы делаем с государственным научным центром "Вектор". Это вакцина на основе везикулярного стоматита. Мы передаем готовую лекарственную форму до конца этого месяца в Новосибирск для испытаний. Формальные испытания, доклинические уже будут начинаться в конце этого месяца. То есть "Вектор" будет испытывать протективные свойства вакцины, и мы уже, как компания, будем заниматься исследованиями всех вопросов, связанных с безопасностью применения вакцины и проектировать клинические испытания. Клинические испытания на здоровых добровольцах обособленной группы будут проходить в Петербурге", - сказал Морозов.