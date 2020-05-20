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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-20T13:12
https://ria.ru/20200520/1571727702.html
Липецкая область на 15% увеличила экспорт сахара
https://cdn21.img.ria.ru/images/151312/34/1513123426_0:236:5312:3224_1036x0_80_0_0_4c24f6b5da1e5c977fe7e63448ca9482.jpg
РИА Новости

Липецкая область на 15% увеличила экспорт сахара

13:12 20.05.2020
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© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар
© Depositphotos / Ajafoto
ЛИПЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Липецкая область экспортировала за первый квартал текущего года 72,9 тысячи тонн сахара, что на 15% больше, чем за весь 2019 год, сообщили РИА Новости в администрации региона со ссылкой на данные ФТС.
В Липецкой области работают шесть заводов по производству сахара: Боринский сахарный завод (АО АПО "Аврора"), ЗАО "Грязинский сахарный завод", ОАО "Лебедянский сахарный завод", Елецкий сахарный завод (ООО "Агроснабсахар"), Хмелинецкий сахарный завод (АО АПО "Аврора") и ПАО "Добринский сахарный завод".
Благодаря модернизации производства и внедрению новых технологий на этих предприятиях, Липецкая область вошла в первую тройку регионов-экспортёров сахара, уступив лишь Краснодарскому краю и Москве, отметили в администрации.
Как пояснил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов, главными импортёрами липецкого сахара являются Узбекистан, Таджикистан, Литва, Азербайджан и Туркмения.
По его словам, росту объёмов экспорта способствовала также оптимизация логистических затрат и расширение внешнеторговых связей области.
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"Агропромышленный комплекс — один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. У Липецкой области огромный потенциал. Уверен, что в этом году наши аграрии подтвердят и превзойдут свои высокие достижения", — сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
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