Липецкая область на 15% увеличила экспорт сахара

ЛИПЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Липецкая область экспортировала за первый квартал текущего года 72,9 тысячи тонн сахара, что на 15% больше, чем за весь 2019 год, сообщили РИА Новости в администрации региона со ссылкой на данные ФТС

В Липецкой области работают шесть заводов по производству сахара: Боринский сахарный завод (АО АПО "Аврора"), ЗАО "Грязинский сахарный завод", ОАО "Лебедянский сахарный завод", Елецкий сахарный завод (ООО "Агроснабсахар"), Хмелинецкий сахарный завод (АО АПО "Аврора") и ПАО "Добринский сахарный завод".

Благодаря модернизации производства и внедрению новых технологий на этих предприятиях, Липецкая область вошла в первую тройку регионов-экспортёров сахара, уступив лишь Краснодарскому краю и Москве, отметили в администрации.

Таджикистан, Литва, Азербайджан и Туркмения. Как пояснил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов, главными импортёрами липецкого сахара являются Узбекистан

По его словам, росту объёмов экспорта способствовала также оптимизация логистических затрат и расширение внешнеторговых связей области.