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2020-05-20T13:33
https://ria.ru/20200520/1571726923.html
Совфед одобрил закон о повышении предельного возраста ректоров до 70 лет
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РИА Новости

Совфед одобрил закон о повышении предельного возраста ректоров до 70 лет

13:03 20.05.2020 (обновлено: 13:33 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ.
Закон предполагает повысить предельный возраст ректоров для замещения должностей с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение по замещению одним и тем же лицом данной должности одной и той же образовательной организации высшего образования или научной организации не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет.
Уточняется, что изменения по установлению предельного возраста коснутся также руководителей филиалов указанных организаций, сроки действия трудовых договоров которых предлагается связать со сроками полномочий руководителей.
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В документе также отмечается, что в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания руководителя государственного или муниципального вуза или руководителя государственной или муниципальной научной организации в своей должности по достижении им возраста 70 лет может продлеваться.
Сенаторы также одобрили закон, который разграничивает полномочия президентов и ректоров вузов.
Сейчас полномочия и правовой статус президента устанавливаются каждым вузом индивидуально, в связи с чем, отмечают авторы инициативы, в этом вопросе нет единообразия.
Документ закрепляет право президентов вузов участвовать в определении программ и планов развития организации, а также в деятельности коллегиальных органов управления. Они также смогут представлять интересы организаций в отношениях с госорганами и общественными организациями и решать вопросы совершенствования образовательной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности. Кроме того, в уставе вуза могут быть прописаны дополнительные полномочия его президента.
Также законом устанавливается, что президент и научный руководитель по решению ученого совета вуза могут быть председателем ученого совета.
На ректоров вузов в свою очередь предлагается возложить полную ответственность за управление текущей деятельностью организации, решение организационно-кадровых и финансовых вопросов, а также практическую реализацию программы и плана развития организации.
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