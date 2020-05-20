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Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
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РИА Новости

Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины

13:01 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен не всем, что сделал за год своей работы на посту главы государства, но рейтинг в 75% говорит об отношении к нему людей.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая прошлого года.
"Я за рейтингами не гонюсь, потому что хочу, чтобы они были справедливыми, чтобы посмотреть, как народ ко мне относится и заслуживаю ли я быть слугой народа, заслуживаю ли я быть президентом. Для меня это очень важно… Доволен ли я тем, что сделал? Нет", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
По словам украинского президента, сейчас его рейтинг около 40-50%. Зеленский добавил, что, согласно опросу, если бы он вновь вышел во второй тур с любым кандидатом, то за него проголосовали бы 75% граждан. "Я думаю, что это ответ, как народ ко мне относится. В этом смысле, не относительно рейтингов, по поводу отношения людей ко мне я спокоен", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
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