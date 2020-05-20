Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины

КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен не всем, что сделал за год своей работы на посту главы государства, но рейтинг в 75% говорит об отношении к нему людей.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая прошлого года.
"Я за рейтингами не гонюсь, потому что хочу, чтобы они были справедливыми, чтобы посмотреть, как народ ко мне относится и заслуживаю ли я быть слугой народа, заслуживаю ли я быть президентом. Для меня это очень важно… Доволен ли я тем, что сделал? Нет", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
По словам украинского президента, сейчас его рейтинг около 40-50%. Зеленский добавил, что, согласно опросу, если бы он вновь вышел во второй тур с любым кандидатом, то за него проголосовали бы 75% граждан. "Я думаю, что это ответ, как народ ко мне относится. В этом смысле, не относительно рейтингов, по поводу отношения людей ко мне я спокоен", - сказал он.