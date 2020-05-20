Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины

"Я за рейтингами не гонюсь, потому что хочу, чтобы они были справедливыми, чтобы посмотреть, как народ ко мне относится и заслуживаю ли я быть слугой народа, заслуживаю ли я быть президентом. Для меня это очень важно… Доволен ли я тем, что сделал? Нет", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.