Вывозной рейс из Шри-Ланки может состояться 21 мая

Отмечается, что вопрос "региональной привязки" указанного рейса и регистрации на него будет решаться оперативным штабом в Москве в ближайшее время.

В дипмиссии также предупредили, что стоимость перелета может составить порядка 1050 долларов (218 000 ланкийских рупий) на человека.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.