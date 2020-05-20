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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:10
https://ria.ru/20200520/1571726612.html
Вывозной рейс из Шри-Ланки может состояться 21 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Шри-Ланки может состояться 21 мая

13:00 20.05.2020 (обновлено: 13:10 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Прорабатывается возможность организации нового спецрейса для вывоза россиян из Шри-Ланки 21 мая, сообщили в посольстве РФ в Шри-Ланке и Мальдивах.
"В настоящее время прорабатывается возможность организации вылета российских граждан, находящихся в Шри-Ланке, рейсом авиакомпании "SriLankan Airlines" UL/ALK1205 в Москву (аэропорт Домодедово) 21 мая в 13.00 (по местному времени)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
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Отмечается, что вопрос "региональной привязки" указанного рейса и регистрации на него будет решаться оперативным штабом в Москве в ближайшее время.
В дипмиссии также предупредили, что стоимость перелета может составить порядка 1050 долларов (218 000 ланкийских рупий) на человека.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДомодедово (аэропорт)МоскваМальдивыШри-ЛанкаОбщество
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