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2020-05-20T12:54
https://ria.ru/20200520/1571725952.html
Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом
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РИА Новости

Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом

12:54 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэр Черкасс, где с 1 мая ослабили карантин вопреки решению правительства, Анатолий Бондаренко вел себя некорректно с самого начала карантина по коронавирусу, и назвал его бандитом.
Власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Полиция возбудила дело из-за решения местных властей ослабить карантинные меры. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что его вызывали на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина, однако допрос был перенесен на неопределенный срок. Он также сообщил, что ему поступали угрозы от первого замглавы офиса президента Сергея Трофимова, однако офис заявил, что, вероятно, Бондаренко стал жертвой пранка, и Трофимов не писал ему.
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"Я просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю даже, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали. Это народ, это право народа. Пожалуйста, избирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он вел себя некорректно с самого начала карантина", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.
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С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать с 12 мая. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские. Следующий этап ослабления карантина запланирован с 22 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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