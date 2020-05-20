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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:54
https://ria.ru/20200520/1571725900.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч

12:54 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 90 тысяч, почти 2,9 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество оказать помощь странам Африки в борьбе с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, генсек отметил необходимость разработки глобального пакета мер реагирования и обеспечения африканских стран "быстрым, равным и недорогим доступом к любым возможным вакцинациям и лечению".
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По данным ВОЗ, на Африканском континенте медики выявили 90 943 случая заражения коронавирусом, в общей сложности 2885 заболевших COVID-19 скончались. За все время выздоровели более 35 тысяч зараженных.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в ЮАР (17 200), Египте (12 764), Алжире (7377), Марокко (6972), Нигерии (6401) и Гане (6096). Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Египте (645), Алжире (561) и ЮАР (312).
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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