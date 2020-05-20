В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 90 тысяч, почти 2,9 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество оказать помощь странам Африки в борьбе с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, генсек отметил необходимость разработки глобального пакета мер реагирования и обеспечения африканских стран "быстрым, равным и недорогим доступом к любым возможным вакцинациям и лечению".
По данным ВОЗ, на Африканском континенте медики выявили 90 943 случая заражения коронавирусом, в общей сложности 2885 заболевших COVID-19 скончались. За все время выздоровели более 35 тысяч зараженных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.