СФ одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании одобрил закон, запрещающий баллотироваться в депутаты гражданам, которые ранее были осуждены за некоторые преступления средней тяжести.

Запрет коснется граждан, осужденных за преступления средней тяжести, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного и многократное нарушение закона о митингах.

Всего в перечень таких преступлений входят 55 их составов.

Запрет распространяется на граждан, имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.