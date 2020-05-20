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2020-05-20T12:53
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СФ одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести
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РИА Новости

СФ одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести

12:53 20.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании одобрил закон, запрещающий баллотироваться в депутаты гражданам, которые ранее были осуждены за некоторые преступления средней тяжести.
Запрет коснется граждан, осужденных за преступления средней тяжести, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного и многократное нарушение закона о митингах.
Всего в перечень таких преступлений входят 55 их составов.
Запрет распространяется на граждан, имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Ранее аналогичные ограничения были установлены в отношении имеющих судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям лиц.
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