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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:51
https://ria.ru/20200520/1571725711.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 270
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 270

12:51 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 14, до 270, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 256 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 20 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 270. На лечении - 209 пациентов. Выписаны 52 человека. Летальных случаев девять", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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