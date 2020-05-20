В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 270

Ранее в ведомстве сообщали о 256 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 20 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 270. На лечении - 209 пациентов. Выписаны 52 человека. Летальных случаев девять", - говорится в сообщении пресс-службы.