На Колыме соцработники получат доплату за работу в условиях пандемии

МАГАДАН, 20 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Работники социальных учреждений Магаданской области получат специальную доплату за работу в условиях пандемии, сообщил в среду губернатор Сергей Носов.
"Специальную доплату за работу в условиях пандемии получат работники социальных учреждений Магаданской области. Начисления будут идти ежемесячно с 15 апреля по 15 июля. Размер выплаты составит от 25 тысяч техническому персоналу до 62,5 тысячи для социальных работников и среднего медперсонала и 100 тысяч рублей для врачей", - сообщил Носов на своих страницах в соцсетях.⠀
⠀По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заразились 207 человек, трое умерли, 127 вылечились.
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