На Колыме соцработники получат доплату за работу в условиях пандемии

"Специальную доплату за работу в условиях пандемии получат работники социальных учреждений Магаданской области. Начисления будут идти ежемесячно с 15 апреля по 15 июля. Размер выплаты составит от 25 тысяч техническому персоналу до 62,5 тысячи для социальных работников и среднего медперсонала и 100 тысяч рублей для врачей", - сообщил Носов на своих страницах в соцсетях.⠀