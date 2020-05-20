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2020-05-20T12:50
https://ria.ru/20200520/1571725589.html
На Колыме соцработники получат доплату за работу в условиях пандемии
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РИА Новости

На Колыме соцработники получат доплату за работу в условиях пандемии

12:50 20.05.2020
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкМагадан
Магадан
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 20 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Работники социальных учреждений Магаданской области получат специальную доплату за работу в условиях пандемии, сообщил в среду губернатор Сергей Носов.
"Специальную доплату за работу в условиях пандемии получат работники социальных учреждений Магаданской области. Начисления будут идти ежемесячно с 15 апреля по 15 июля. Размер выплаты составит от 25 тысяч техническому персоналу до 62,5 тысячи для социальных работников и среднего медперсонала и 100 тысяч рублей для врачей", - сообщил Носов на своих страницах в соцсетях.⠀
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей НосовЗдоровье - ОбществоМагаданская область
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