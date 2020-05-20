Зеленский дал себе несколько месяцев на решение по Донбассу

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что будет бороться за реализацию минских договоренностей и урегулирование ситуации в Донбассе.
"С точки зрения "Минска" и этого трека, будем бороться до конца за "Минск", потому что с "Минском" связаны санкции против России. Вы знаете прекрасно, что их все хотят снять, не только Россия, но и многие европейские страны, которые, я понимаю, что и они страдают экономически из-за этих санкций", — сказал он во время пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства.
"С самого начала борьбы и из-за коронавируса был немного заторможен этот процесс, поэтому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки додавить и мы смогли найти этот дипломатический выход из этой ситуации согласно Минским соглашениям", — отметил украинский лидер, добавив, что у Киева есть и план "В", и план "С" по урегулированию конфликта, но он не хотел бы к ним прибегать.
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова, в свою очередь, напомнила, что годовщина президентства Владимира Зеленского ознаменовалась еще большим отдалением Донбасса от Украины. Она также подчеркнула, что, несмотря на предвыборные обещания Зеленского прекратить огонь, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.
Как заявили при этом в российском МИД, год правления Зеленского показал, что его намерение принести мир в Донбасс и провести реформы было лишь декларацией о благих намерениях, однако политика Киева по этой теме осталась незыблемой, а "слова очередного президента вновь разошлись с делами".