Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T13:50
https://ria.ru/20200520/1571724823.html
Зеленский дал себе несколько месяцев на решение по Донбассу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571722655_0:283:3101:2027_1036x0_80_0_0_ffa0d36d1975b7a098c997c3ba2ddd07.jpg
РИА Новости

Зеленский дал себе несколько месяцев на решение по Донбассу

12:42 20.05.2020 (обновлено: 13:50 20.05.2020)
14459
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что будет бороться за реализацию минских договоренностей и урегулирование ситуации в Донбассе.
"С точки зрения "Минска" и этого трека, будем бороться до конца за "Минск", потому что с "Минском" связаны санкции против России. Вы знаете прекрасно, что их все хотят снять, не только Россия, но и многие европейские страны, которые, я понимаю, что и они страдают экономически из-за этих санкций", — сказал он во время пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства.
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Вчера, 10:35
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
По словам Зеленского, ранее он дал Киеву год на выполнение Минских соглашений и, хотя никогда не призывал своих силовиков не отвечать огнем на обстрелы в Донбассе, ВСУ не будут атаковать первыми.

"С самого начала борьбы и из-за коронавируса был немного заторможен этот процесс, поэтому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки додавить и мы смогли найти этот дипломатический выход из этой ситуации согласно Минским соглашениям", — отметил украинский лидер, добавив, что у Киева есть и план "В", и план "С" по урегулированию конфликта, но он не хотел бы к ним прибегать.

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова, в свою очередь, напомнила, что годовщина президентства Владимира Зеленского ознаменовалась еще большим отдалением Донбасса от Украины. Она также подчеркнула, что, несмотря на предвыборные обещания Зеленского прекратить огонь, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.
Как заявили при этом в российском МИД, год правления Зеленского показал, что его намерение принести мир в Донбасс и провести реформы было лишь декларацией о благих намерениях, однако политика Киева по этой теме осталась незыблемой, а "слова очередного президента вновь разошлись с делами".
Леонид Кучма
Вчера, 11:45
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
1324435344
Обсудить 10
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Давилка не доросла еще. Или не дозрела - Зелёная еще
20 мая, 13:08
СБСергей Б.
15110000
Что он себе всё время дает? То до конца года, то еще пару месяцев. Делать что нибудь будешь или опять еще время добавишь? Так и будет мозги делать до выборов, перед выборами может что-то изменится, место то денежное, ради него можно будет и сделать что-то
20 мая, 12:59
ЮЮЮ Юрий
1820000
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Военная техника ополчения ДНР во время учений
В ДНР вооружение и технику привели в боевое состояние
Студия телеканала Крым 24
YouTube удалил аккаунты каналов "Крым 24", Anna News и News-Front
Леонид Кучма
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила о полной боевой готовности
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Ополченец ДНР
ДНР повысила боеготовность из-за ухудшения ситуации в Донбассе
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Операторы в главном диспетчерском пункте 3-го энергоблока Южно-Украинской АЭС
Атомный риск: Украина начала опасные игры с АЭС
Девушка в защитной маске в Москве
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния