Зеленский дал себе несколько месяцев на решение по Донбассу

"С точки зрения "Минска" и этого трека, будем бороться до конца за "Минск", потому что с "Минском" связаны санкции против России. Вы знаете прекрасно, что их все хотят снять, не только Россия, но и многие европейские страны, которые, я понимаю, что и они страдают экономически из-за этих санкций", — сказал он во время пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства.