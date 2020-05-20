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2020-05-20T13:07
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Зеленский заявил, что "всем отличается от Порошенко"
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РИА Новости

Зеленский заявил, что "всем отличается от Порошенко"

12:42 20.05.2020 (обновлено: 13:07 20.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "всем отличается" от экс-главы государства Петра Порошенко, назвал себя честным и порядочным человеком, который болеет Украиной.
"Я сердцем всегда отвечаю. Я всем отличаюсь от Порошенко, как физиологически и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я, действительно, может, не так красиво общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко, но я такой как есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого и именно так я работаю", - сказал Зеленский на пресс-конференции в среду. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Вчера, 10:35
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
По итогам первого тура выборов в прошлом году Зеленский набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов, в который он вышел с Порошенко, Зеленский победил, набрав 73,22%.
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