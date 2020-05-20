Зеленский заявил, что "всем отличается от Порошенко"

"Я сердцем всегда отвечаю. Я всем отличаюсь от Порошенко, как физиологически и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я, действительно, может, не так красиво общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко, но я такой как есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого и именно так я работаю", - сказал Зеленский на пресс-конференции в среду. Трансляцию вели украинские телеканалы.