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2020-05-20T12:37
https://ria.ru/20200520/1571724515.html
СФ подготовил предложения кабмину по работе в условиях эпидемий и ЧС
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РИА Новости

СФ подготовил предложения кабмину по работе в условиях эпидемий и ЧС

12:37 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совфед в среду принял принял за основу постановление, в котором содержатся предложения правительству РФ и ведомствам по организации работы в условиях эпидемий и ЧС.
В среду в Совфеде прошел "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
Сенаторы предлагают правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, который снизился из-за экономических ограничений в условиях пандемии коронавируса.
Также Совфед рекомендует правительству в условиях чрезвычайных ситуаций упростить прием медиков на работу в медицинские организации по срочному договору.
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Законодатели предлагают правительству РФ установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса. Соответствующие рекомендации есть и в адрес Минпросвещения.
Среди предложений - рекомендации кабмину принять меры по ограничению продажи алкоголя и табака, включая повышение возраста покупателей.
Сенаторы рекомендуют Минздраву РФ ввести обязательное государственное страхование для медработников, работающих с больными в условиях эпидемии. Кроме того, Минздраву рекомендуется подготовить поправки об обязанности страховых медицинских организаций открывать офисы по защите прав застрахованных лиц.
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Кроме того, парламентарии рекомендуют Минтруду разработать поправки в трудовое законодательство о возможности для граждан в условиях режимов ЧС и повышенной готовности работать дистанционно.
Совфед предлагает Минтрансу разработать специальную программу пассажирских перевозок авиатранспортом в условиях чрезвычайных ситуаций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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