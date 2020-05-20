СФ подготовил предложения кабмину по работе в условиях эпидемий и ЧС

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совфед в среду принял принял за основу постановление, в котором содержатся предложения правительству РФ и ведомствам по организации работы в условиях эпидемий и ЧС.

В среду в Совфеде прошел "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой , посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса

Сенаторы предлагают правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, который снизился из-за экономических ограничений в условиях пандемии коронавируса.

Также Совфед рекомендует правительству в условиях чрезвычайных ситуаций упростить прием медиков на работу в медицинские организации по срочному договору.

Законодатели предлагают правительству РФ установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса. Соответствующие рекомендации есть и в адрес Минпросвещения.

Среди предложений - рекомендации кабмину принять меры по ограничению продажи алкоголя и табака, включая повышение возраста покупателей.

Сенаторы рекомендуют Минздраву РФ ввести обязательное государственное страхование для медработников, работающих с больными в условиях эпидемии. Кроме того, Минздраву рекомендуется подготовить поправки об обязанности страховых медицинских организаций открывать офисы по защите прав застрахованных лиц.

Кроме того, парламентарии рекомендуют Минтруду разработать поправки в трудовое законодательство о возможности для граждан в условиях режимов ЧС и повышенной готовности работать дистанционно.

Совфед предлагает Минтрансу разработать специальную программу пассажирских перевозок авиатранспортом в условиях чрезвычайных ситуаций.