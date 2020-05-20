Матвиенко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России

"Сегодня мы можем сказать, что те меры, которые были приняты, позволили сдержать, не допустить скачка заболевания, подготовить здравоохранение, развертывание дополнительных коек, аппаратов ИВЛ для того, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи каждому, кто в этом нуждался", - сказала Матвиенко на заседании палаты.