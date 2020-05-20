Матвиенко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Меры, принятые в России в связи с пандемией коронавируса, позволили не допустить скачка заболевания в стране и подготовить медицину для оказания помощи всем нуждающимся, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня мы можем сказать, что те меры, которые были приняты, позволили сдержать, не допустить скачка заболевания, подготовить здравоохранение, развертывание дополнительных коек, аппаратов ИВЛ для того, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи каждому, кто в этом нуждался", - сказала Матвиенко на заседании палаты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.