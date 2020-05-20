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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:32
https://ria.ru/20200520/1571723947.html
Матвиенко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/156295/02/1562950273_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_40d7639c7fdfc9f4f47b4ea792c740b8.jpg
РИА Новости

Матвиенко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России

12:32 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Меры, принятые в России в связи с пандемией коронавируса, позволили не допустить скачка заболевания в стране и подготовить медицину для оказания помощи всем нуждающимся, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня мы можем сказать, что те меры, которые были приняты, позволили сдержать, не допустить скачка заболевания, подготовить здравоохранение, развертывание дополнительных коек, аппаратов ИВЛ для того, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи каждому, кто в этом нуждался", - сказала Матвиенко на заседании палаты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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