Совфед одобрил закон о господдержке предприятий

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, направленные на обеспечение массового и оперативного оказания государственной гарантийной поддержки российским предприятиям в условиях пандемии коронавируса

Правительство РФ наделяется полномочиями по принятию решений о предоставлении в 2020 году государственных гарантий РФ, не предусмотренных федеральным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также на условиях, отличных от установленных программами госгарантий. Соответствующие поправки вносятся и в Бюджетный кодекс.

Предлагаемый порядок позволит оказывать в 2020 году гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих БК РФ, без внесения соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете.

Также Бюджетный кодекс дополняется новой статьей, предусматривающей возможность предоставления государственной гарантии РФ в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких российских юридических лиц.

В рамках реализации антикризисных мер поддержки указанный механизм позволит предоставить в 2020 году государственную гарантию РФ в пользу государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", осуществляющей предоставление собственных гарантий (поручительств) по обязательствам российских юридических лиц по возврату кредитов российских банков.