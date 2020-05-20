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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:31
https://ria.ru/20200520/1571723815.html
Совфед одобрил закон о господдержке предприятий
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РИА Новости

Совфед одобрил закон о господдержке предприятий

12:31 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
Заседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, направленные на обеспечение массового и оперативного оказания государственной гарантийной поддержки российским предприятиям в условиях пандемии коронавируса.
Правительство РФ наделяется полномочиями по принятию решений о предоставлении в 2020 году государственных гарантий РФ, не предусмотренных федеральным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также на условиях, отличных от установленных программами госгарантий. Соответствующие поправки вносятся и в Бюджетный кодекс.
Предлагаемый порядок позволит оказывать в 2020 году гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих БК РФ, без внесения соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете.
Также Бюджетный кодекс дополняется новой статьей, предусматривающей возможность предоставления государственной гарантии РФ в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких российских юридических лиц.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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В рамках реализации антикризисных мер поддержки указанный механизм позволит предоставить в 2020 году государственную гарантию РФ в пользу государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", осуществляющей предоставление собственных гарантий (поручительств) по обязательствам российских юридических лиц по возврату кредитов российских банков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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