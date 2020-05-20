Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:30
https://ria.ru/20200520/1571723676.html
СФ одобрил закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра
https://cdn25.img.ria.ru/images/155175/95/1551759556_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_d11d85cc5119eefc1f935c2c00a8ff90.jpg
РИА Новости

СФ одобрил закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра

12:30 20.05.2020
4696
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, разрешающий на время эпидемии коронавируса временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля.
Это связано с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО.
Закон разрешает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Ипотека
19 мая, 09:30
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Страхователь в этом случае должен будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он этого не сделает, то страховщик в случае ДТП получает право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме. При этом правительство РФ будет вправе продлить данные сроки, но не более чем на 90 дней.
В законе также содержатся нормы, касающиеся индивидуализации тарифов ОСАГО, которые позволят страховщикам при установлении их ставок учитывать личностные характеристики страхователя и водителей, в том числе наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил его эксплуатации.
Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, но большинство норм начнут действовать через 90 дней после этого.
Оформление полисов ОСАГО и каско
26 февраля, 16:21
Информацию о каско разрешили вносить в полис ОСАГО
211008
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаОСАГОАвтоСовет Федерации РФОбщество
Рекомендуем
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Стоп-кадр видео с участием Дмитрия Красилова и Полины Гагариной
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big
Автомобили Toyota Camry
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
Глядя в пасть. Изнанка дрессировки хищников в репортаже 360
Инспектор дорожно-патрульной службы
В Ленобласти выступили с предложением о наказании за первое нарушение ПДД
Новый логотип компании BMW
BMW отзовет 365 автомобилей в России из-за проблем с ремнем безопасности
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса
В Антарктиде все шире распространяется зеленый снег, в котором живут водоросли
Ученые отметили, что в Антарктиде стало больше необычного зеленого снега
Медицинские маски
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Мусоровоз, сбивший женщину во дворе жилого дома в Балаково
В Саратовской области мусоровоз задавил женщину во дворе жилого дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния