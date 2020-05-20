Госдума планирует принять закон о категоризации инвесторов в июне

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума собирается в июне принять закон о разделении инвесторов-физлиц на финансовом рынке на квалифицированных и неквалифицированных, заявил в среду глава комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков в ходе видеоконференции на тему финансовой грамотности регионов России в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

"Очень много споров о законе вокруг категоризации инвесторов. Вы знаете, что многие неквалифицированные инвесторы теряют свои деньги, поскольку, покусившись на высокие доходы, которые им обещают профессиональные участники рынка ценных бумаг либо реклама, скупают рискованные инструменты и потом очень многое теряют. Поэтому принято было решение в законе очень четко прописать возможности задействования неквалифицированного инвестора, ограничить его в тратах, чтобы не все свои деньги вбухал в какой-то по рекламе высокодоходный инструмент, а потом оставался ни с чем, что, к сожалению, часто бывает", - рассказал Аксаков.

"Этот закон мы собираемся в июне принять, и там будет норма о тестировании этих неквалифицированных инвесторов. Раз не пройдя такой тест, человек будет понимать, что надо ему повысить свою финансовую грамотность, чтобы активно работать на финансовом рынке", - добавил он.