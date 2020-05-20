Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T12:26
https://ria.ru/20200520/1571723241.html
Госдума планирует принять закон о категоризации инвесторов в июне
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Госдума планирует принять закон о категоризации инвесторов в июне

12:26 20.05.2020
206
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума собирается в июне принять закон о разделении инвесторов-физлиц на финансовом рынке на квалифицированных и неквалифицированных, заявил в среду глава комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков в ходе видеоконференции на тему финансовой грамотности регионов России в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
"Очень много споров о законе вокруг категоризации инвесторов. Вы знаете, что многие неквалифицированные инвесторы теряют свои деньги, поскольку, покусившись на высокие доходы, которые им обещают профессиональные участники рынка ценных бумаг либо реклама, скупают рискованные инструменты и потом очень многое теряют. Поэтому принято было решение в законе очень четко прописать возможности задействования неквалифицированного инвестора, ограничить его в тратах, чтобы не все свои деньги вбухал в какой-то по рекламе высокодоходный инструмент, а потом оставался ни с чем, что, к сожалению, часто бывает", - рассказал Аксаков.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России
14 апреля, 23:28
Мишустин поручил усилить рост инвестиций госкорпораций в венчурные фонды
"Этот закон мы собираемся в июне принять, и там будет норма о тестировании этих неквалифицированных инвесторов. Раз не пройдя такой тест, человек будет понимать, что надо ему повысить свою финансовую грамотность, чтобы активно работать на финансовом рынке", - добавил он.
Госдума ещё год назад приняла в первом чтении законопроект о категоризации, подразумевающий разделение брокерами и другими участниками финансового рынка инвесторов-физлиц на рынке ценных бумаг на квалифицированных и неквалифицированных. Банк России ранее уточнял, что вступление закона в силу предусматривается с 1 апреля 2021 года. В частности, в законопроекте при определении категоризации инвесторов предполагается проверка клиентов брокеров на понимание финансовых инструментов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
25 марта, 15:53
Мишустин призвал нарастить инвестиции в электронную промышленность
000000
Обсудить 1
Госдума РФАнатолий АксаковЭкономика
Рекомендуем
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Врач Александр Мясников
Мясников объяснил свои слова "кому положено умереть — помрут"
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Вертолет Ми-8
СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок
Утка с утенком
В Новгороде задавивший выводок утят водитель заплатит штраф
Мусоровоз, сбивший женщину во дворе жилого дома в Балаково
В Саратовской области мусоровоз задавил женщину во дворе жилого дома
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Татарстане мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния