Голикова пока не видела предложения сенаторов по средству от COVID-19

"Я еще раз хочу сказать, что мы рассматриваем все предложения, которые подаются в установленном порядке. Мы никому не отказываем. Если вы прислали такую заявку, значит, она будет рассмотрена. Про себя могу сказать, что я не знакома с этим документом, он пока ко мне не поступал", - сказала Голикова на заседании Совета Федерации.