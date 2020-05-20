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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:24
https://ria.ru/20200520/1571722879.html
Голикова пока не видела предложения сенаторов по средству от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова пока не видела предложения сенаторов по средству от COVID-19

12:24 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пока не видела письма группы сенаторов с просьбой взять под контроль вопрос признания иммуномодулирующего средства против коронавируса, созданного саратовскими учеными-вирусологами, однако все обращения, которые подаются в установленном порядке, рассматриваются.
Группа сенаторов, как было озвучено на заседании Совета Федерации в среду, направила Голиковой обращение с просьбой взять под личный контроль вопрос признания в российской юрисдикции иммуномодулирующего средства против коронавируса, туберкулеза и ряда других заболеваний, которое было разработано саратовскими учеными. По завершении 15-летних испытаний препарат был зарегистрирован в Белоруссии.

"Я еще раз хочу сказать, что мы рассматриваем все предложения, которые подаются в установленном порядке. Мы никому не отказываем. Если вы прислали такую заявку, значит, она будет рассмотрена. Про себя могу сказать, что я не знакома с этим документом, он пока ко мне не поступал", - сказала Голикова на заседании Совета Федерации.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Татьяна Голикова
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваСовет Федерации РФБелоруссияОбщество
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