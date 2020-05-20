Голикова пока не видела предложения сенаторов по средству от COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пока не видела письма группы сенаторов с просьбой взять под контроль вопрос признания иммуномодулирующего средства против коронавируса, созданного саратовскими учеными-вирусологами, однако все обращения, которые подаются в установленном порядке, рассматриваются.
Группа сенаторов, как было озвучено на заседании Совета Федерации в среду, направила Голиковой обращение с просьбой взять под личный контроль вопрос признания в российской юрисдикции иммуномодулирующего средства против коронавируса, туберкулеза и ряда других заболеваний, которое было разработано саратовскими учеными. По завершении 15-летних испытаний препарат был зарегистрирован в Белоруссии.
"Я еще раз хочу сказать, что мы рассматриваем все предложения, которые подаются в установленном порядке. Мы никому не отказываем. Если вы прислали такую заявку, значит, она будет рассмотрена. Про себя могу сказать, что я не знакома с этим документом, он пока ко мне не поступал", - сказала Голикова на заседании Совета Федерации.
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