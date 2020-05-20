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2020-05-20T12:17
https://ria.ru/20200520/1571722173.html
Голикова оценила ситуацию с безработицей в России
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РИА Новости

Голикова оценила ситуацию с безработицей в России

12:17 20.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ официально безработными зарегистрированы 1 миллион 665 тысяч человек.
"Мы понимаем, что проблемы на рынке труда есть, мы видим, и мы мониторируем это в ежедневном режиме относительно того, как развивается ситуация. На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 миллиона 665 тысяч человек, на 29,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали", - сказала Голикова на заседании Совета Федерации.
Голикова уточнила, что надо посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке труда после окончания режима нерабочих дней. В числе других мер, которые готовит правительство для дополнительной поддержки занятости, есть общественные работы.
Однако общественные работы связаны с эпидемиологической ситуацией в регионах, так как предполагают большое количество людей и их общение, уточнила Голикова. Она добавила, что решение может быть принято к концу мая.
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваСовет Федерации РФОбщество
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