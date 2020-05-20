Голикова оценила ситуацию с безработицей в России

Голикова уточнила, что надо посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке труда после окончания режима нерабочих дней. В числе других мер, которые готовит правительство для дополнительной поддержки занятости, есть общественные работы.

Однако общественные работы связаны с эпидемиологической ситуацией в регионах, так как предполагают большое количество людей и их общение, уточнила Голикова. Она добавила, что решение может быть принято к концу мая.