Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-20T12:45
https://ria.ru/20200520/1571721769.html
Суд окончательно установил, что Пилар Абель не дочь Сальвадора Дали
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571718272_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_29bb31c661791a7dc579f22aeff48bb3.jpg
РИА Новости

Суд окончательно установил, что Пилар Абель не дочь Сальвадора Дали

12:45 20.05.2020
177
© AFP 2020Пилар Абель и Сальвадор Дали
Пилар Абель и Сальвадор Дали
© AFP 2020
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Суд в Мадриде отклонил апелляцию испанки Пилар Абель, пытавшейся доказать, что она является дочерью Сальвадора Дали, сообщает The Guardian.
Судья вынес решение о том, что Абель придется оплатить судебные издержки и эксгумацию, позволившую провести анализ ДНК.
Дали умер в 1989 году и был похоронен в склепе в своем доме в Фигерасе, где еще при жизни создал собственный музей. В 2017 году состоялось извлечение его останков, были взяты фрагменты двух больших костей, волос и ногтей художника.
Пилар Абель из Жироны, зарабатывающая на жизнь предсказанием будущего по картам таро, всегда думала, что родилась в результате связи между своей матерью и Дали в 1955 году. Но анализ ДНК выявил, что знаменитый сюрреалист не был ее биологическим отцом.
Испанка Пилар Абель, добившаяся эксгумации тела Сальвадора Дали. 27 июня 2017
6 сентября 2017, 18:49Культура
Стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство
Фонд "Гала — Сальвадор Дали" в официальном сообщении подтвердил, что мадридский суд отклонил апелляцию Абель к порядку проведения экспертизы и обязал ее оплатить издержки.
"Решение суда положит конец этому печальному эпизоду, в результате которого пришлось провести эксгумацию останков художника в июле 2017 года", — говорится в заявлении фонда.
Скандальная история Пилар Абель облетела весь мир, как и новость и том, что в результате извлечения останков выяснилось, что усы Дали сохранили свою форму.
"Его усы находятся на прежнем месте и напоминают стрелки часов в 10:10, именно так, как он любил. Это чудо", — поделился Нарцис Бардале, который помогал бальзамировать тело художника после смерти и принимал участие с эксгумации.
Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
28 января, 08:00Культура
Дали, великий и ужасный. Каким он был, рассказывают в "Манеже"
400000
КультураНовости культурыМузеиЖиронаСальвадор ДалиМадрид (город)
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
Власти Филиппин обнаружили подпольную клинику для китайцев с COVID-19
Производство лекарственных препаратов
СМИ: японское лекарство против COVID-19 пока не подтвердило эффективности
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский больше не вычитывает сценарии студии "Квартал 95"
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Разработанную в Таиланде вакцину от COVID-19 будут производить в США
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок
Картина Леонардо Да Винчи Мона Лиза
Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии
Сингапур. Вид с отеля Marina Bay Sands
В Сингапуре вынесли первый смертный приговор по видеосвязи
Пикассо за 100 евро! Во Франции стартует благотворительный аукцион
Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо, купив билет за сто евро
Скорая помощь в ОАЭ
В ОАЭ разработали лазер, способный за секунды выявить коронавирус
Автомобиль итальянской полиции
В Италии сто мафиози получали пособия для неимущих и безработных
Восход солнца на одном из Мальдивских островов
Стало известно, когда на Мальдивы будут пускать иностранных туристов
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
Анну Нетребко возмутили правила социального дистанцирования в театрах
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
В Белоруссии за сутки выявили 918 новых случаев COVID-19
Кадр из тизера к сериалу Чики
Ирина Горбачева с подругами начинает новую жизнь в тизере сериала "Чики"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Россия готова быть посредником в противостоянии Израиля и Палестины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния