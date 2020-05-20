Суд окончательно установил, что Пилар Абель не дочь Сальвадора Дали

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Суд в Мадриде отклонил апелляцию испанки Пилар Абель, пытавшейся доказать, что она является дочерью Сальвадора Дали, . Суд в Мадриде отклонил апелляцию испанки Пилар Абель, пытавшейся доказать, что она является дочерью Сальвадора Дали, сообщает The Guardian.

Судья вынес решение о том, что Абель придется оплатить судебные издержки и эксгумацию, позволившую провести анализ ДНК.

Дали умер в 1989 году и был похоронен в склепе в своем доме в Фигерасе, где еще при жизни создал собственный музей. В 2017 году состоялось извлечение его останков, были взяты фрагменты двух больших костей, волос и ногтей художника.

Пилар Абель из Жироны, зарабатывающая на жизнь предсказанием будущего по картам таро, всегда думала, что родилась в результате связи между своей матерью и Дали в 1955 году. Но анализ ДНК выявил, что знаменитый сюрреалист не был ее биологическим отцом.

Фонд "Гала — Сальвадор Дали" в официальном сообщении подтвердил, что мадридский суд отклонил апелляцию Абель к порядку проведения экспертизы и обязал ее оплатить издержки.

"Решение суда положит конец этому печальному эпизоду, в результате которого пришлось провести эксгумацию останков художника в июле 2017 года", — говорится в заявлении фонда.

Скандальная история Пилар Абель облетела весь мир, как и новость и том, что в результате извлечения останков выяснилось, что усы Дали сохранили свою форму.