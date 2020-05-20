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2020-05-20T12:23
https://ria.ru/20200520/1571721366.html
Голикова оценила ситуацию с поддержкой медорганизаций
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/91/1555339120_0:296:3072:2024_1036x0_80_0_0_3b2795dadbfe340b101a15173c7345cf.jpg
РИА Новости

Голикова оценила ситуацию с поддержкой медорганизаций

12:08 20.05.2020 (обновлено: 12:23 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вопрос о поддержке медорганизаций, которые не работают с коронавирусом, рассматривается.
"Мы сейчас рассматриваем вопросы перегруппировки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и, конечно, рассматриваем вопрос поддержки тех организаций, которые не работают в ковиде, которые оказывают плановую помощь и которые оказались в общем со сниженным, наверное, финансированием в силу того, что они не имеют такого количества пациентов, которых бы они имели в случае, если бы ситуация была обычной", - заявила Голикова, выступая в Совете Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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