Голикова оценила ситуацию с поддержкой медорганизаций

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вопрос о поддержке медорганизаций, которые не работают с коронавирусом, рассматривается.
"Мы сейчас рассматриваем вопросы перегруппировки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и, конечно, рассматриваем вопрос поддержки тех организаций, которые не работают в ковиде, которые оказывают плановую помощь и которые оказались в общем со сниженным, наверное, финансированием в силу того, что они не имеют такого количества пациентов, которых бы они имели в случае, если бы ситуация была обычной", - заявила Голикова, выступая в Совете Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.