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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:01
https://ria.ru/20200520/1571720784.html
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19

12:01 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ряд направлений нацпроектов может быть реализован в условиях коронавируса с ограничением, некоторые вовсе не могут быть реализованы и будут скорректированы.
"Что касается тех направлений, которые не могут быть реализованы или могут быть реализованы с ограничениями в связи с эпидситуацией в регионах страны, то в течение лета, до осени, до формирования бюджета, нами будут скорректированы и отдельные мероприятия с точки зрения сдвижки вправо", - заявила Голикова, выступая в Совете Федерации.
Она отметила, что показатели этих мероприятий также будут сдвинуты, чтобы, с одной стороны, все-таки исходить из выполнения тех национальных целей и национальных приоритетов, которые были обозначены президентом, а, с другой стороны, снять напряжение, чтобы можно было делать это в более плановом режиме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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19 мая, 15:47
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваСовет Федерации РФЭкономика
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