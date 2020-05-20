Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19

Она отметила, что показатели этих мероприятий также будут сдвинуты, чтобы, с одной стороны, все-таки исходить из выполнения тех национальных целей и национальных приоритетов, которые были обозначены президентом, а, с другой стороны, снять напряжение, чтобы можно было делать это в более плановом режиме.